Про це Калитко повідомила у себе в facebook.

ЇЇ нагородили за текст "Having Lost the Keys…" з поетичною збіркою "Ніхто нас тут не знає, і ми — нікого" ("Nobody Knows Us Here and We Don’t Know Anyone"), перекладеної Оксаною Луцишиною та Оленою Дженнінгз. Збірка вийшла у видавництві Lost Horse Press.

"З видавництва написали, що тривалий час подавалися щороку, і це перша за цей період відзнака. Дорогі перекладачки написали, що ніхто з України наче досі не отримував цю премію. Принагідно ще раз дуже дякую усім причетним", - зазначила поетка.

Повний текст можна прочитати на фейсбук-сторінці Калитко.

Довідка

Премія Pushcart Prize: Best of the Small Presses series - почесний літературний проєкт Америки, що включає найвищі відзнаки від Американської академії мистецтв і літератури. Премію для малих творів надають щорічно з 1976 року.

"Премія Pushcart Prize була працею любові та незалежного духу з моменту її заснування. Це один з останніх уцілілих літературних кооперативів 60-70-х років. Наша спадщина забезпечена пожертвуваннями до фонду Fellowships", - йдеться на сайті премії.