Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.

Командири дають наказ укріпрювати фронт: "Я сейчас малышей отправню туда на усиление, а потом разберемся".

Утім військові РФ цілими підрозділами відмовляються йти у наступ.

"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає командирам окупант.

Тих хто не виконує наказів відправляють "на підвал", хоча навіть це не допомагає.

СБУ нагадує, що окупанти можуть здатися в полон і зберегти життя, зателефонувавши на гарячу телефонну лінію 2402. Працює як для українських, так і для російських номерів.

У Запорізькій області були зафіксовані випадки дезертирства російських військових-окупантів.

Служба безпеки України перехопила чергову розмову російських окупантів з їхніми близькими. У них вони зізнаються, що готові втекти з України, однак, щоб її втримати, Кремль придумує нові "обіцянки".

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