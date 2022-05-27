"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь": окупанти масово відмовляються наступати, - перехоплення СБУ
СБУ перехопила розмову, в якій російські окупанти зізнаються про масові бунти, підрозділи відмовляються йти у наступ на Харківському напрямку
Про це інформує у фейсбуці Служба безпеки України.
Командири дають наказ укріпрювати фронт: "Я сейчас малышей отправню туда на усиление, а потом разберемся".
Утім військові РФ цілими підрозділами відмовляються йти у наступ.
"Опять бунт, на*уй! Как я понял, личный состав… весь. Практически все!" - розповідає командирам окупант.
Тих хто не виконує наказів відправляють "на підвал", хоча навіть це не допомагає.
СБУ нагадує, що окупанти можуть здатися в полон і зберегти життя, зателефонувавши на гарячу телефонну лінію 2402. Працює як для українських, так і для російських номерів.
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