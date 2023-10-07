Орбан наступного тижня планує відвідати Грузію

Про це Орбан повідомив перед зустріччю лідерів ЄС в Гранаді, інформує JAM News.

"У Тбілісі відбудеться засідання міжурядової комісії. Уряд Угорщини буде в Грузії. Всі міністри будуть зі мною в Тбілісі", – сказав Орбан, зазначивши, що візит відбудеться наступного тижня.

Він також повторив свою тезу про те, що Грузії у червні 2022 року "абсолютно несправедливо" відмовили у статусі кандидата на членство в ЄС.

"Лідери (ЄС. – Ред.) егоїстичні. Вони не хочуть впускати вас і давати вам фінансові ресурси, яких ви потребуєте... Це абсолютно несправедливо щодо вашої країни, тому ми повинні ділитися тим, що маємо, тому що ви нам потрібні, у вас стратегічна позиція", – пояснив угорський прем’єр.

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.