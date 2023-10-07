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Орбан наступного тижня планує відвідати Грузію

7 жовтня, 2023 субота
00:28
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав, що разом із міністрами відвідає Грузію, яку, як він вважає, "несправедливо" обділили статусом кандидата на членство в Європейському Союзі

Про це Орбан повідомив перед зустріччю лідерів ЄС в Гранаді, інформує JAM News.

"У Тбілісі відбудеться засідання міжурядової комісії. Уряд Угорщини буде в Грузії. Всі міністри будуть зі мною в Тбілісі", – сказав Орбан, зазначивши, що візит відбудеться наступного тижня.

Він також повторив свою тезу про те, що Грузії у червні 2022 року "абсолютно несправедливо" відмовили у статусі кандидата на членство в ЄС.

"Лідери (ЄС. – Ред.) егоїстичні. Вони не хочуть впускати вас і давати вам фінансові ресурси, яких ви потребуєте... Це абсолютно несправедливо щодо вашої країни, тому ми повинні ділитися тим, що маємо, тому що ви нам потрібні, у вас стратегічна позиція", – пояснив угорський прем’єр.

Угорська влада давно публічно підтримує Грузію, тоді як у ЄС її критикують через відкат демократичних реформ.

  • У червні у Брюсселі зазначили, що Грузія повністю виконала лише 3 з 12 рекомендацій для отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Згідно з робочою версією усної оцінки, у ЄС кажуть, що Грузія має зосередитися на політичній деполяризації, судовій реформі, деолігархізації, свободі ЗМІ.
Грузія
Угорщина
Віктор Орбан
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