Орбан запросив Трампа до Угорщини для підтримки виборчої кампанії

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело в уряді.



"Центр фундаментальних прав", пов'язаний з урядом Орбана, надіслав запрошення Трампу.



Запрошення надійшло на тлі початку передвиборчої кампанії Орбана. Вибори, під час яких партія політика Фідес зіткнеться з об’єднаною опозиційною коаліцією, мають відбутися 3 квітня. Ці вибори вважаються найбільшим викликом для правління Орбана з того часу, як він став прем’єр-міністром Угорщини 12 років тому. Особистий візит експрезидента США буде розцінюватися як значний стимул для передвиборчої кампанії.



Якщо цей візит відбудеться, він стане першою публічною поїздкою Трампа за межі США після того, як він програв президентські вибори у 2020 році.



Орбан був одним із перших прихильників Трампа, підтримавши його ще влітку 2016 року, а також публічно підтримав його під час голосування 2020 року. У відповідь Дональд Трамп підтримав Орбана на квітневих виборах.



"Ці візити мають величезний вплив на угорську консервативну спільноту, тому що вони бачать (Трампа) як ікону, як людину, яка провела своє президентство в умовах сильного зустрічного вітру", - повідомило джерело, близьке до Фідеса.



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