Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Орбан запросив Трампа до Угорщини для підтримки виборчої кампанії

Орбан запросив Трампа до Угорщини для підтримки виборчої кампанії

11 лютого, 2022 п'ятниця
12:15
Світ

Ультраправий прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сподівається, що експрезидент США Дональд Трамп найближчими тижнями приїде до Будапешта, щоб активізувати його передвиборчу кампанію

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело в уряді.

"Центр фундаментальних прав", пов'язаний з урядом Орбана, надіслав запрошення Трампу.

Запрошення надійшло на тлі початку передвиборчої кампанії Орбана. Вибори, під час яких партія політика Фідес зіткнеться з об’єднаною опозиційною коаліцією, мають відбутися 3 квітня. Ці вибори вважаються найбільшим викликом для правління Орбана з того часу, як він став прем’єр-міністром Угорщини 12 років тому. Особистий візит експрезидента США буде розцінюватися як значний стимул для передвиборчої кампанії.

Якщо цей візит відбудеться, він стане першою публічною поїздкою Трампа за межі США після того, як він програв президентські вибори у 2020 році.

Орбан був одним із перших прихильників Трампа, підтримавши його ще влітку 2016 року, а також публічно підтримав його під час голосування 2020 року. У відповідь Дональд Трамп підтримав Орбана на квітневих виборах. 

"Ці візити мають величезний вплив на угорську консервативну спільноту, тому що вони бачать (Трампа) як ікону, як людину, яка провела своє президентство в умовах сильного зустрічного вітру", - повідомило джерело, близьке до Фідеса.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Угорщина
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Читайте також:
Сергій Шкарлет
9 лютого, 2022 середа
До НАБУ та Генпрокурора надійшла заява про вчинення злочину міністром освіти
Владислав Гераскевич
10 лютого, 2022 четвер
Олімпіада-2022: Українець Гераскевич, від якого чекали "прориву" у скелетоні, стартував на Іграх у Пекіні
Олексій Резніков
10 лютого, 2022 четвер
"Повзуча окупація": Резніков закликав партнерські країни закрити порти для кораблів РФ за блокаду Чорного і Азовського морів
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.88
    Купівля 27.88
    Продаж 28.15
  • EUR
    Купівля 31.71
    Продаж 32.14
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
11 лютого
12:48
Ентоні Блінкен
Нове вторгнення РФ в Україну може статися в будь-який момент, навіть до закінчення Олімпіади-2022, - Блінкен
12:38
Михайло Мудрик
У "Шахтарі" підтвердили інформацію про інтерес до 21-річного українця з Англії
12:35
ICU – лідер ринку НПФ за підсумками 2021 року
12:31
пігулки
МОЗ анонсувало впровадження е-рецепта на наркотичні й усі рецептурні препарати
12:29
Володимир Євдокімов
НАБУ завершило розслідування справи ексдиректора "Оператора ринку" Євдокімова через розтрату 2,15 млн грн на власні премії
12:29
НАТО
НАТО планує розмістити своїх військових у Словаччині, Румунії та Болгарії
12:28
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Усі результати українців у сьомий день Ігор у Пекіні
12:15
Юлія Джима
Олімпіада-2022: українка Джима фінішувала у топ-10 спринту в біатлоні
12:13
City Express електричка
Машини для ремонту колій, які закупила Укрзалізниця, перебувають у неналежному стані, - "Схеми"
12:11
Зеленський
Зеленський підписав закон про регулятор у сфері електронних комунікацій
12:05
нормандська четвірка
Наступні перемовини радників "нормандської четвірки" призначені на березень, - DPA
12:01
СБУ під час комплексних заходів у сфері охорони здоров'я викрила схему підроблення міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 у Кіровоградській області
"Заробили" 2 млн грн на підробці COVID-сертифікатів: на Кіровоградщині викрили групу медиків
11:56
Порошенко
Порошенко біля Апеляційного суду закликав усі демократичні сили об’єднатися заради захисту України
11:53
Естонія надасть Україні понад €350 тис. гумдопомоги
11:50
Владислав Супряга
Йому треба освоїтися, він довго не грав, а також має проблема з мовою: в Італії пояснили, чому підписали 35-річного конкурента для Супряги
11:48
Велика Британія скасувала карантин для нещеплених та вимогу ПЛР-тесту для вакцинованих туристів
11:38
Росія повідомила про скасування блокади Чорного і Азовського морів, українська сторона підтвердила
11:24
SpaceX
У SpaceX представили міжпланетний корабель Starship
11:21
окупанти на Донбасі
Російські війська у ОРДЛО привели у вищий ступінь боєготовності
11:19
Трубіцин
Хабар у 1,26 млн грн: суд обрав запобіжний захід одному з фігурантів справи "слуги" Трубіцина
11:14
Перша жінка - голова лондонської поліції подала у відставку через критику мера
11:10
Олена Білосюк (Підгрушнка)
Олімпійська чемпіонка з України одужала після коронавірусу та повернулась в розташування збірної у Пекіні
11:02
Інґріда Шимоніте
"Це просто огидно": прем'єр-міністерка Литви Шимоніте відреагувала на слова Путіна щодо України "тєрпі, моя красавіца"
10:53
ДБР
ДБР відкрило кримінальне провадження про спроби фальсифікації справи щодо ДТП з кортежем Ярославського
10:53
Інфографіка
Анастасія Шепіленко
Олімпіада-2022: у Пекіні завершились змагання у супергіганті, українка посіла лише 37 місце
10:46
Людмила Денісова
Денісова: Ув'язнений окупантами в ОРЛО українець Оробій має відшарування сітківки ока й артеріальний тиск і потребує негайного звільнення
10:38
Парламент Латвії схвалив закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту
10:21
ДБР
Планували замовне вбивство: на Прикарпатті судитимуть нацгвардійця та громадянина Білорусі
10:04
Росія продовжує перекидати війська й техніку до окупованого Криму й Білорусі, - журналіст BuzzFeed News
09:45
Коронавірус в Україні
Закарпатська, Луганська та Хмельницька області перейшли до "червоної" зони карантину, а Полтавщина - до "жовтої"
09:44
Обшук у Ярославського
ДТП з кортежем Ярославського: в готелі та будинку бізнесмена провели обшуки
09:34
Йованович
“Україна є більше, ніж держава, вона стала символом боротьби демократії проти автократії”– Марі Йованович на конференції в Гарварді
09:20
Байден
Байден закликав американців негайно покинути Україну
09:16
Ірина Геращенко: Cиловики біля Апеляційного суду блокують площу і перешкоджають народним депутатам
09:08
ДПА
Петиція про скасування ДПА для школярів 4, 9 і 11 класів набрала необхідні голоси, тепер її має розглянути Зеленський
09:00
Що одягнути на День закоханих: добірка образів від стиліста бренда Natali Bolgar
08:43
ожеледиця сніг дорога
В Україну 11 лютого прийдуть мокрий сніг, дощ і ожеледиця
08:30
Для виправдання агресії проти України РФ планує підірвати Керченський міст, - InformNapalm
08:24
коронавірус
В Україні за минулу добу виявили 41 229 випадків COVID-19
07:53
ООС ЗСУ
Доба на фронті: окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV