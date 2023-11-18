У 1964 році генштаб радянських збройних сил завершував на території Варшавського договору серію командно-штабних навчань з масованим "застосуванням" ядерної зброї.

Кремль моделював розвиток ситуації й підраховував можливі збитки. Одним з висновків, сухо сформульованих за підсумками роботи, стала й така фраза: "Угорщини більше немає".

Дослідники кажуть, що радянські генерали сприймали такий сценарій без особливого драматизму. Майбутнє Угорщини їх цікавило мало. Їх взагалі мало обходила доля угорців, угорської мови та навіть маленького Віктора Орбана, якому тоді щойно виповнився один рік.

За назвою навчань, їх цікавив "Вирішальний удар" проти Заходу. За потреби в Кремлі могли пожертвувати не лише Угорщиною. Але зупинила Союз недвозначна рішучість Заходу…

З того часу, думаю, нічого особливо не змінилося. Під час нових навчань нащадки радянських генералів теж, напевно, креслять штабні карти й цілком правдоподібно рапортують, що "Угорщини більше немає". Єдина різниця, що тепер їх стримує не так готовність Заходу дати їм по пиці, як рішучість української армії.

Сьогодні в Угорщині проходить опитування, яке стосується і ставлення до України. На цьому фоні Орбан договорився, що на відміну від України Радянський Союз вирізнявся зразковим захистом мовних, культурних і національних прав інших народів. Так би мовити, взірець для наслідування.

Власне, тому було б цікаво дізнатися в угорців, що, на їхню думку, краще захистить Угорщину від повернення московських танків — єдність України й Заходу чи єдність Віктора Орбана з російськими генералами?

Це питання можна хоч якось додати до опитувальника?

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Про автора. Данило Лубківський, український дипломат, експерт з міжнародної політики

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