ОРЕС+ вирішила скоротити видобуток нафти на 2 млн бареля в добу, - Reuters
Міністерський моніторинговий комітет (JMMC) OPEC+ погодився скоротити видобуток нафти на 2 млн барелів на добу
Про це повідомляє Reuters з посиланням власні джерела.
Три джерела в OPEC+ повідомили, що ключові міністри OPEC+, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, погодили скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на день.
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