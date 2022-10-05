Про це повідомляє Reuters з посиланням власні джерела.

Три джерела в OPEC+ повідомили, що ключові міністри OPEC+, відомі як спільний міністерський моніторинговий комітет, погодили скорочення видобутку нафти на 2 мільйони барелів на день.

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