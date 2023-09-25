Органічні продукти в Україні: Мінагрополітики розповіло про адаптацію галузі до законодавства ЄС

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає пресслужба Мінагрополітики.

Він зазначив, що Україна вдруге відзначає Органічний день разом з Євросоюзом. Повномасштабне вторгнення РФ не зупинило розвиток галузі, наголосив чиновник.

"На шляху розвитку органічної галузі Україна пройшла довгий і складний шлях. Це напрям європейської інтеграції, де ми можемо пишатися досягненнями. Українське органічне законодавство активно адаптується до європейського. В Реєстрі органів сертифікації Мінагрополітики вже зареєстровано десятки органічних операторів. Тому ми можемо відзначати не тільки європейський органічний день, але й український", - сказав Висоцький.