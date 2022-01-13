В Україні з'явилися інспектори з органічного виробництва

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.



"Наразі всі кандидати успішно склали кваліфікаційний іспит. За рішенням комісії їм буде видано свідоцтва інспектора з органічного виробництва та/або обігу органічної продукції із зазначенням галузі органічного виробництва", - заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка.



Відтак в Україні вперше з'являться інспектори з органічного рослинництва, тваринництва, грибівництва, аквакультури, виробництва органічних морських водоростей, виробництва органічних харчових продуктів (зокрема органічного виноробства) та органічних кормів, заготівлі органічних об’єктів рослинного світу. Вони працюватимуть за українським законодавством.

Нагадаємо, власник агробізнесів Віктор Щербачук заявив, що виробництво органіки в Україні може зникнути через недосконалість закону про ринок землі.