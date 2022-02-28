Оркестр ЗСУ з автоматами у Вінниці передав Путіну традиційний привіт
Для зміцнення бойового духу українців військовий оркестр Повітряних Сил ЗСУ у Вінниці на площі зіграв кілька патріотичних композицій.
Зважаючи на воєнний стан, учасники оркестру зробили це не тільки з інструментами в руках, а й із "калашами" через плече. Про це повідомили на facebook-сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ.
Акцію щиро підтримали вінничани. А резервісти, які опинились поруч, гучно заспівали Національний гімн України та передали кремлівському фюреру традиційні вітання, згадавши про корабель і напрямок його подальшого руху.
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Нагадаємо, фраза "Російський корабель, іди нах*й" стала вірусною після того, як такими словами російському військовому кораблю відповіли героїчні захисники острова Зміїний.
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