Орки на Херсонщині пробують створити вертикаль влади та призначають своїх "смотрящих", - Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".



"Зараз вони пробують створити якусь вертикаль влади на районному рівні. Тобто, вони почали призначати своїх "смотрящих", по іншому я не можу назвати, в певних районах. Вчора це відбулося у Скадовську. Вони намагаються створити районні державні адміністрації, якійсь аналог, від чого ми намагалися відбутися", - відзначив Соболевський.



Також перший заступник голови Херсонської облради додав, що окупанти надають неоднозначні меседжі.



"То вони говорять Херсонщина - це частина України, але під контролем РФ, то вони говорять про Таврійську губернію, про об'єднання до Криму. Зараз вони намагаються знищити фінансову систему на Херсонщині, працюють над тим щоб зробити видимість "рубльової зони". Впевнений, що нічого не вийде", - зауважив Соболевський.



Юрій Соболевський підкреслив, що орки дуже некомфортно відчувають себе в Херсоні і на Херсонщині, тому вони продовжують закручувати свій терор.



"Постійно обшуки, постійно арешти. Дуже важкою залишається ситуація в гуманітарній сфері, відсутні ліки, є проблеми з харчовими продуктами. Окупаційна влада не дає жодних гуманітарних коридорів, а сама розв'язати проблеми не має можливості та бажання. Тобто, вони здійснюють певну картинку для власної аудиторії, постійно працюють знімальні групи з Росії. Знімають сюжети, як було дуже-дуже погано на Херсонщині, а зараз все дуже “круто”. Але настрій у Херсонців бойовий, всі чекаємо ЗСУ", - зазначив Соболевський.



У Скадовську на Херсонщині 15 квітня росіяни зняли прапори України на будівлі міськради та флагштоці й повісили триколори. Міська рада запевнила, що не працюватиме під російськими прапорами