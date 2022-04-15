У Скадовську окупанти зняли українські прапори з будівлі міськради та флагштоку й повісили російські, - мер

Про це повідомив мер Скадовська Олександр Яковлєв.



"Сьогодні (15 квітня, - ред.) зранку у Скадовську окупанти зняли прапори України з будівлі міської ради, та з флагштоку в центрі міста. Причепили свої триколори. Тим самим вони говорять, що в подальшому вони несуть повну відповідальність за все, що відбувається в місті та громаді", - написав він.



За словами мера, міськрада не співпрацюватиме з окупантами й жоден співробітник виконкому не працюватиме в будівлі під ворожим прапором. Олександр Яковлєв запевнив, що попри обставини й перебування на посаді міська рада служитиме Україні й Херсону.



"Які б прапори не вішали загарбники на будівлях та площах, вони ніколи не зможуть замінити кольори наших жовтих ланів та блакитного неба. Ці кольори в серці кожного українця", - наголосив мер.



Нагадаємо, на Херсонщині російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.

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