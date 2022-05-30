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Головна війна з Росією Орки злякались вибуху біля будинку колаборанта Балицького: протягом дня посилено патрулюють Мелітополь, — депутат Запорізької райради Кирильчук
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Орки злякались вибуху біля будинку колаборанта Балицького: протягом дня посилено патрулюють Мелітополь, — депутат Запорізької райради Кирильчук

30 травня, 2022 понедiлок
19:42
війна з Росією Мелітополь

Депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук переконаний, окупанти відчувають напругу через дії українських партизанів та розуміють, що вони активно працюють

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Після вибуху окупантів перемкнуло, очевидно, вони дуже налякані та розгублені. Моментально після цього по місту почалось посилене патрулювання загарбниками. Орки вивезли на вулиці свою техніку, поставили пости та почали контролювати ситуацію, що ж буде далі, настільки перелякались", – наголосив Кирильчук.

Депутат додав, що після вибуху в Мелітополі у місті з’явились проблеми зі зв’язком та інтернетом.

"Окупанти не можуть додуматись до того, що такі аж ніяк не спинять українських партизанів, вони далі будуть робити свою справу", – сказав він.
 

  • У Мелітополі під час вибуху в центрі міста постраждала племінниця колабораціоніста Балицького. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. 

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