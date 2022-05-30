Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Після вибуху окупантів перемкнуло, очевидно, вони дуже налякані та розгублені. Моментально після цього по місту почалось посилене патрулювання загарбниками. Орки вивезли на вулиці свою техніку, поставили пости та почали контролювати ситуацію, що ж буде далі, настільки перелякались", – наголосив Кирильчук.



Депутат додав, що після вибуху в Мелітополі у місті з’явились проблеми зі зв’язком та інтернетом.



"Окупанти не можуть додуматись до того, що такі аж ніяк не спинять українських партизанів, вони далі будуть робити свою справу", – сказав він.



У Мелітополі під час вибуху в центрі міста постраждала племінниця колабораціоніста Балицького. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.