У Мелітополі під час вибуху в центрі міста постраждала племінниця колабораціоніста Балицького, - місцеві ЗМІ
30 травня близько восьмої години ранку в центрі Мелітополі пролунав потужний вибух. Є кілька постраждалих, серед яких племінниця колабораціоніста Євгена Балицького
Про це інформує місцеве медіа РІА-Мелітополь.
Спрацював вибуховий пристрій на дистанційному управлінні в автомобілі "мерседес" за кафе "Шторм" поблизу центральної площі. Місцеві жителі розповіли, що серед постраждалих є племінниця фейкового губернатора Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева. Жінка працює на окупантів – членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.
Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.
На місце прибули три авто швидкої допомоги.
Нині площа Перемоги оточена окупантами. Криміналісти вивчають пакунок у внутрішньому дворі.
Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через це.
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