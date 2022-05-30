Про це інформує місцеве медіа РІА-Мелітополь.

Спрацював вибуховий пристрій на дистанційному управлінні в автомобілі "мерседес" за кафе "Шторм" поблизу центральної площі. Місцеві жителі розповіли, що серед постраждалих є племінниця фейкового губернатора Запорізької області Євгена Балицького – Євгенія Зайцева. Жінка працює на окупантів – членкинею військово-цивільної адміністрації Мелітополя.

Євгенія Зайцева отримала поранення грудної клітки. За попередніми даними, постраждали ще двоє людей – хлопець, який отримав поранення голови та жінка.

На місце прибули три авто швидкої допомоги.

Нині площа Перемоги оточена окупантами. Криміналісти вивчають пакунок у внутрішньому дворі.

Також вранці центральний проспект в районі Університетської вулиці був оточений. Містяни не могли користуватися транспортом через це.

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