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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами
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Орки злякалися 2,5 тис. одиниць стрілецької зброї на руках у містян і втекли з Конотопа, – Семеніхін про перемовини з російськими окупантами

15 березня, 2022 вiвторок
08:22

Артем Семеніхін розповів про намагання російських орків окупувати Конотоп і взяти місто під свій контроль

Міський голова Конотопа зробив це в ефірі Еспресо.TV.

“Вони (ред. – орки) приїхали до будівлі Міської ради Конотопа, коли мене ще не було. Коли ж я під’їжджав, то побачив БТР і їхній УАЗ "Патріот”. Я зайшов до Міської ради, вони вже були в кабінеті керуючої справами. Був цей так званий майор їхньої орди Гризлов, представився тут начальником комендатури якоїсь незрозумілої. І запропонував патрулювати місто, вилучати в містян незаконну зброю і тд. Сказав, що йому необхідно, аби я зібрав усі комунальні служби, поліцію, надзвичайників, медиків і щоб він провів з ними нараду”, – зазначив Семеніхін.

Мер Конотопа відмовився це робити і відправив їх у напрямку російського корабля.

“Я цьому майору також сказав, що коли відходила наша 58-ма бригада, то вони забули трохи закрити свої склади. Із цих складів прості люди отримали бл. 2 500 одиниць різної стрілецької зброї - від пістолетів і до кулеметів. І кілька сотень гранатометів на руках у людей в Конотопі є. А також бл. 1 500 містян мають бойовий досвід – тобто зброєю люди користуватися вміють. І я їм порадив забиратися подалі з міста зі своїми блокпостами, які вони вже поставили, подалі геть, аби в місті не було побоїща”, – зауважив Артем Семеніхін.

Міський голова додав, що буквально за 15 хв блокпости були зняті, орки пішли і в Конотопі більше не з’являлися.

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