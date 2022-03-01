Така "братська дружба". За п'ять днів російські війська випустили по Україні 113 крилатих ракет, треба розглядати повне закриття неба від РФ, - Зеленський

Про це він сказав у зверненні до українців, передає Еспресо.TV.



"Російські сили сьогодні (28 лютого, - ред.) жорстоко обстріляли Харків з реактивної артилерії. Це однозначно воєнний злочин. Мирне місто, мирні житлові райони, жодного військового об'єкту. Десятки записів очевидців доводять, що це не окремий помилковий залп, а свідоме знищення людей. Росіяни знали, куди стріляють", - наголосив Зеленський.



Президент додав, що це є порушенням усіх міжнародних конвенцій, і за це повинен бути міжнародний трибунал. Він наголосив, що такі злочини, зокрема, вбивства мирних українських людей, не пробачить ніхто у світі.



"Зло, озброєне ракетами, бомбами, артилерією, треба зупинити негайно, знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За п'ять днів вторгнення по Україні нанесли вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона, братська дружба", - заявив Зеленський.



Очільник держави додав, що розмовляв з партнерами України щодо злочинів РФ, і запевнив, що увесь світ знає, що робити.



" Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз - це платити гроші за вбивство людей", - сказав президент.



Зеленський додав, що допомога буде для "кожного, хто постраждав від нелюдського вторгнення", а всі українські міста і селища побачать мирне і безпечне життя.



"Щирі співчуття всім, хто втратив рідних та близьких у цій війні. Вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу", - сказав президент.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

