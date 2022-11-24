Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток усіх банків

Про це ідеться в повідомленні пресслужби Ощадбанку.

Зазначають, що тепер українці можуть зняти готівку з картки будь-якого банку в будь-якому банкоматі Ощаду.

"Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", - ідеться в повідомленні.

Також у пресслужбі залишили мапу, на якій відмічені всі банкомати Ощадбанку. Переглянути її можна за посиланням.

16 листопада стало відомо, що до звільненого Херсона повернулися державні Ощадбанк і Приватбанк.

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