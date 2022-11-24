Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток усіх банків
Ощадбанк повідомив, що тепер українці можуть знімати готівку без комісії з карток будь-яких банків
Про це ідеться в повідомленні пресслужби Ощадбанку.
Зазначають, що тепер українці можуть зняти готівку з картки будь-якого банку в будь-якому банкоматі Ощаду.
"Відтепер у наших банкоматах немає чужих карток", - ідеться в повідомленні.
Також у пресслужбі залишили мапу, на якій відмічені всі банкомати Ощадбанку. Переглянути її можна за посиланням.
- 16 листопада стало відомо, що до звільненого Херсона повернулися державні Ощадбанк і Приватбанк.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.48
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.26
- Актуальне
- Важливе