До Херсона повернулись державні Ощадбанк і ПриватБанк
У звільненому від окупантів Херсоні з середи, 16 листопада, поновили роботу відділення державних Ощадбанку та ПриватБанку
Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"У місті відновлюють роботу відділення державних банків. Від сьогодні херсонці вже можуть скористатися банківськими послугами від Ощадбанку та ПриватБанку", - написав він.
За його словами, відкрилось відділення Ощадбанку за адресою: вулиця Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00. Клієнти ПриватБанку можуть звернутись до відділення, що розташоване за адресою: вулиця Потьомкінська, 20. Там на людей чекатимуть із з 09:00 до 16:00.
"Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків", - пообіцяв Янушевич.
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