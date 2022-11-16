Про це повідомив у Telegram голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"У місті відновлюють роботу відділення державних банків. Від сьогодні херсонці вже можуть скористатися банківськими послугами від Ощадбанку та ПриватБанку", - написав він.

За його словами, відкрилось відділення Ощадбанку за адресою: вулиця Чорноморська, 29-А. Графік роботи: з 09:00 до 15:00. Клієнти ПриватБанку можуть звернутись до відділення, що розташоване за адресою: вулиця Потьомкінська, 20. Там на людей чекатимуть із з 09:00 до 16:00.

"Найближчим часом до роботи повернуться й інші відділення цих банків", - пообіцяв Янушевич.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

ЗСУ 11 листопада увійшли до Херсона після 8 місяців окупації міста російською армією.

У МОЗ поінформували, що мешканці деокупованого Херсона можуть пройти безкоштовний медогляд і отримати необхідні ліки.

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