Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

"Росіяни панікують з того, що ЗСУ розпочали контрнаступальні дії у Харківській області - в напрямку Балаклії. Ми бачимо відео і фото з тим, як ЗСУ просуваються приблизно на 20 км вглибину. Ми розуміємо, що зараз відбувається - ЗСУ намагаються як мінімум взяти під повний вогневий контроль основну логістичну артерію. Це траса Вовчанськ - Великий Бурлук - Куп'янськ - Ізюм", - зазначив він.

Коваленко додав, що через це ЗСУ зможуть повністю контролювати один із основних логістичних маршрутів підвозу техніки, особового складу, боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.

"Якщо це станеться, Ізюмська група буде знекровлена. Тоді для них буде один вихід - залишати цей плацдарм, тікати, відступати. Знаючи дії російського командування на Півдні, ця Ізюмська група залишиться напризволяще", - підсумував експерт.