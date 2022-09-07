Основний логістичний маршрут: ЗСУ намагаються взяти під вогневий контроль дорогу Вовчанськ - Великий Бурлук - Куп'янськ – Ізюм, - військовий експерт Коваленко
ЗСУ намагаються взяти під повний вогневий контроль основну логістичну артерію росіян на Харківщині
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Олександр Коваленко.
"Росіяни панікують з того, що ЗСУ розпочали контрнаступальні дії у Харківській області - в напрямку Балаклії. Ми бачимо відео і фото з тим, як ЗСУ просуваються приблизно на 20 км вглибину. Ми розуміємо, що зараз відбувається - ЗСУ намагаються як мінімум взяти під повний вогневий контроль основну логістичну артерію. Це траса Вовчанськ - Великий Бурлук - Куп'янськ - Ізюм", - зазначив він.
Коваленко додав, що через це ЗСУ зможуть повністю контролювати один із основних логістичних маршрутів підвозу техніки, особового складу, боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.
"Якщо це станеться, Ізюмська група буде знекровлена. Тоді для них буде один вихід - залишати цей плацдарм, тікати, відступати. Знаючи дії російського командування на Півдні, ця Ізюмська група залишиться напризволяще", - підсумував експерт.
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