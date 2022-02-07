Особам з інвалідністю дозволять витрачати тисячу за вакцинацію від COVID-19 на ліки

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі Президента.

"Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Шмигаль зазначив, що найближчим часом тисячу за вакцинацію можна буде витратити на оплату комунальних послуг.

У пресслужбі ОПУ повідомляють, що з початку дії "єПідтримки" українцям перерахували вже 7,8 млрд грн. Шмигаль також дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.

