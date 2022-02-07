Особам з інвалідністю дозволять витрачати тисячу за вакцинацію від COVID-19 на ліки
Цього тижня Кабінет міністрів України ухвалить рішення про розширення програми з виплат 1 тис. грн за вакцинацію проти COVID-19 "єПідтримка" та дозволить витрачати ці кошти на ліки особам з інвалідністю I та ІІ груп
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради в Офісі Президента.
"Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення ініційованої президентом програми "єПідтримка": окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за надані державою кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Шмигаль зазначив, що найближчим часом тисячу за вакцинацію можна буде витратити на оплату комунальних послуг.
У пресслужбі ОПУ повідомляють, що з початку дії "єПідтримки" українцям перерахували вже 7,8 млрд грн. Шмигаль також дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат за бустерну вакцинацію.
- Нагадаємо, в Україні скоротили тривалість амбулаторного та стаціонарного лікування пацієнтів із COVID-19 з 10 до 5 днів.
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