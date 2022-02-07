В Україні скоротили терміни самоізоляції під час лікування COVID-19 до 5 днів

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



"Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту", - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.



"Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати", - зазначають у міністерстві.



Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.



Крім того, було змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.



"Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом", - нагадують в пресслужбі.



В МОЗ додають, що ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb