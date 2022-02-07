В Україні скоротили терміни самоізоляції під час лікування COVID-19 до 5 днів
МОЗ внесло зміни до 722 наказу "Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)", згідно з якими скорочено тривалість як амбулаторно-поліклінічного, так і стаціонарного лікування
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Раніше пацієнт мав перебувати на лікуванні 10 днів від дати появи симптомів або ж від дати взяття матеріалу на тестування. Повторне тестування на COVID-19 також могло проводитись не раніше 10 днів з часу появи симптомів чи першого позитивного тесту", - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що тепер повторне тестування на наявність в організмі вірусу можна проводити через 5 днів від дати появи симптомів або отримання позитивного результату тестування методом ПЛР. Важливо, що йдеться лише про тестування методом ПЛР.
"Якщо людина отримала негативний ПЛР-тест та не має симптомів захворювання, то самоізоляцію можна завершувати", - зазначають у міністерстві.
Також самоізоляцію можна завершувати за умови відсутності симптомів захворювання через 5 днів від дати їх появи або від дати отримання позитивного результату тестування.
Крім того, було змінено вимоги до повторного проведення тестування. Тепер підтвердженим вважається випадок COVID-19 без наявності симптомів, але який був підтверджений експрес-тестом на антиген. Основна умова – контакт із підтвердженим випадком COVID-19.
"Раніше підтвердження експрес-тестами було достатньо лише для осіб, у яких були наявні симптоми COVID-19. Для безсимптомних хворих необхідно було підтвердження ПЛР-методом", - нагадують в пресслужбі.
В МОЗ додають, що ті, хто отримав повний курс щеплення та ревакцинацію, вважатимуться контактами низького ризику.
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