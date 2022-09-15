Останні дії російської армії вже нагадують агонію, - нардеп Наливайченко
Народний депутат Валентин Наливайченко вважає, що російська армія втрачає наступальний потенціал на всіх ділянках фронту
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Для нашої професійної армії ніякої загрози мобілізація в Росії не становить. Оскільки озброєння та професійність нашого військового керівництва змінює ситуацію на фронтах. Ми маємо сучасну мотивовану армію з сучасним високотехнологічним озброєнням, якого ніколи не буде в Росії", - пояснив Наливайченко.
Народний депутат зауважив, що Росії вже не вдасться змінити ситуацію на фронтах на свою користь.
"Путін може скільки завгодно випрошувати зброю в Ірану та Китаю, однак це ніяк не змінить ситуацію на фронтах. Тому вони так відчайдушно відстрілюють свої ракети вже й по цивільним обʼєктам України, щоб нанести хоч якусь шкоду. Це вже не військові дії, а більше схоже на агонію російської армії, яка крок за кроком розбивається Збройними силами України", - додав він.
- 11 вересня в ISW заявили, що українські військові за минулі п'ять днів звільнили понад 3 тис. квадратних км території, що більше, ніж російським окупантам вдалося захопити з початку квітня.
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