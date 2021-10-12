Останнім часом замислююся, чому б не виступати під іншим прапором, - українська чемпіонка заговорила про зміну громадянства

Про це повідомляє "24 канал".



Овчиннікова любить Україну, але все частіше задумується над тим, щоб переїхати в іншу країну, бо не може розвивати свій вид спорту в Україні.



"Сильно прикипіла до України. Можливо, це у мені говорить патріотизм. Останнім часом часто замислююся, чому б не поїхати за кордон і не виступати під прапором іншої країни. Там у мене набагато більше визнання і плюсів. Зараз я у роздумах. Ще є час, поки я заліковую травму, спробую далі стукати у двері різних установ. Але, якщо нічого не вийде, я все ж залишу нашу країну", - сказала Овчиннікова.



34-річна Олена Овчиннікова є чемпіонкою зі змішаних бойових мистецтв. Українка - чемпіонка світу з кікбоксингу та тайського боксу, боєць ММА.

29 вересня біатлоністка Дар'я Сідорова відмовилась від російського громадянства заради виступів за збірну України.