Менторство та інвестиції: МОН обрало 6 університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл
Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". МОН обрало 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.
"У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", - написав міністр.
Так серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:
- Національний авіаційний університет;
- Вінницький національний технічний університет;
- Київський академічний університет;
- Сумський державний університет;
- Дніпровська політехніка;
- Одеська політехніка.
За словами Федорова, ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом.
"Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок", - додав міністр.
Про мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"
У квітні цього року уряд ухвалив постанову, згідно з якою в Україні на базі університетів створять мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор", повідомляв Михайло Федоров.
"Тобто якщо в студентів під час навчання з'явиться класна ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати, а науковці матимуть змогу створити стартап на основі наукового результату та залучити підтримку для його масштабування", - пояснював міністр.
Він зазначив, що це посилить співпрацю студентів і науковців із приватними інфраструктурами, зокрема й венчурними фондами, та збільшить частку інноваційної продукції в Україні.
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