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Головна освіта Менторство та інвестиції: МОН обрало 6 університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл

Менторство та інвестиції: МОН обрало 6 університетів, на основі яких створять мережу стартап-шкіл

Юлія Лаврук
25 жовтня, 2024 п'ятниця
14:32
освіта

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". МОН обрало 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи

Зміст

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань інновацій, розвитку освіти, науки і технологій України Михайло Федоров.

"У стартап-школах студенти отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування. Щоб в Україні з'явилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї", - написав міністр.

Так серед університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

  • Національний авіаційний університет;
  • Вінницький національний технічний університет;
  • Київський академічний університет;
  • Сумський державний університет;
  • Дніпровська політехніка;
  • Одеська політехніка.

За словами Федорова, ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. 

"Університети допомагатимуть студентам, у яких з'явилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок", - додав міністр.

Про мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор"

У квітні цього року уряд ухвалив постанову, згідно з якою в Україні на базі університетів створять мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор", повідомляв Михайло Федоров.

"Тобто якщо в студентів під час навчання з'явиться класна ідея для стартапу, вони одразу на базі вишу зможуть почати її реалізовувати, а науковці матимуть змогу створити стартап на основі наукового результату та залучити підтримку для його масштабування", - пояснював міністр.

Він зазначив, що це посилить співпрацю студентів і науковців із приватними інфраструктурами, зокрема й венчурними фондами, та збільшить частку інноваційної продукції в Україні.

  • Міністерство освіти й науки України створило комітет, що відповідатиме за відбір членів наглядових рад для закладів вищої освіти. Наразі його впроваджують у трьох експериментальних університетах
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Економіка
Наука
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