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В Україні створили комітет, що обиратиме членів наглядових рад в університетах

Дар'я Куркіна
16 жовтня, 2024 середа
19:34
Суспільство

Міністерство освіти й науки України створило комітет, що відповідатиме за відбір членів наглядових рад для закладів вищої освіти. Наразі його впроваджують у трьох експериментальних університетах

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.


"Відбір повинен бути прозорим, тому МОН створило комітет, що відбиратиме учасників наглядових рад в експериментальних закладах вищої освіти", - написав він.

 

За словами Федорова, ради наразі впроваджують для трьох експериментальних вишів: Національного авіаційного університету, Запорізького національного університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

 

Міністр підкреслив, що до комітету увійшли три представники іноземних організацій, які співпрацюють з Україною в галузі вищої освіти, та три номінанти від МОН: позаштатний консультант Kaksus OU, колишній міністр освіти Естонії Яак Аавіксоо; заступниця голови місії USAID в Україні Теодора Делл (США); голова CCG, засновник проєкту Twinning Чарльз Кормак (Велика Британія); президент корпорації SoftServe Тарас Кицмей; керівник EY Ukraine Digital Костянтин Невядомський та голова ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ірина Тулякова.

 

Федоров додав, що в складі наглядових рад також будуть представники з бізнесу, освіти та державних органів.


"Оновлені наглядові ради контролюватимуть роботу в університетах та допомагатимуть їм розвиватися", - наголосив глава Мінцифри.

 

  • 16 жовтня британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу: до списку увійшли 17 українських закладів вищої освіти.



 

Теги:
Україна
освіта
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