В Україні створили комітет, що обиратиме членів наглядових рад в університетах

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



"Відбір повинен бути прозорим, тому МОН створило комітет, що відбиратиме учасників наглядових рад в експериментальних закладах вищої освіти", - написав він.

За словами Федорова, ради наразі впроваджують для трьох експериментальних вишів: Національного авіаційного університету, Запорізького національного університету та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Міністр підкреслив, що до комітету увійшли три представники іноземних організацій, які співпрацюють з Україною в галузі вищої освіти, та три номінанти від МОН: позаштатний консультант Kaksus OU, колишній міністр освіти Естонії Яак Аавіксоо; заступниця голови місії USAID в Україні Теодора Делл (США); голова CCG, засновник проєкту Twinning Чарльз Кормак (Велика Британія); президент корпорації SoftServe Тарас Кицмей; керівник EY Ukraine Digital Костянтин Невядомський та голова ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту Ірина Тулякова.

Федоров додав, що в складі наглядових рад також будуть представники з бізнесу, освіти та державних органів.



"Оновлені наглядові ради контролюватимуть роботу в університетах та допомагатимуть їм розвиватися", - наголосив глава Мінцифри.

16 жовтня британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу: до списку увійшли 17 українських закладів вищої освіти.





