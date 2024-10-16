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До міжнародного рейтингу найкращих університетів світу потрапили 17 ЗВО України

Катерина Єсікова
16 жовтня, 2024 середа
07:01
Суспільство Університетська лікарня

Британська рейтингова агенція Times Higher Education оприлюднила результати одного з найвпливовіших рейтингів університетів світу. До списку увійшли 17 українських закладів вищої освіти

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Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Зазначається, що всього у рейтингу оцінювали 2095 установ зі 115 країн. До нього потрапила рекордна кількість українських університетів - 17 ЗВО із Дніпра, Івано-Франківська, Києва, Львова, Одеси, Сум, Ужгорода, Харкова та Чернівців. 

"Також рекордною є кількість українських університетів, які подали заявку для участі в рейтингу, - 55, що на третину більше порівняно з минулим роком", - йдеться у повідомленні.

Найвищу позицію серед українських ЗВО отримав Сумський державний університет - він увійшов до групи університетів, що посіли місця в діапазоні 801–1000 у світовому рейтингу.

Усі інші українські заклади потрапили до групи 1501+. Уперше в рейтинговій таблиці з’явилися Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова та Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

  • 15 жовтня стартував Тиждень української мови у Вікіпедії, який триватиме до 5 листопада.
Теги:
Світ
Україна
освіта
Велика Британiя
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