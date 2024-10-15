У Вікіпедії стартував Тиждень української мови: як долучитися
Сьогодні, 15 жовтня, стартував Тиждень української мови у Вікіпедії, який триватиме до 5 листопада
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Метою проєкту є створити та вдосконалити якнайбільше статей на тему української мови й літератури в українськомовному розділі Вікіпедії.
Кампанія розпочинається 15 жовтня і триватиме до 5 листопада 2024 року включно. Долучитися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури.
Для найактивніших учасників та учасниць, а також для авторів найкращих статей передбачені сувеніри та призи.
"Вікіпедію створюють і розвивають волонтери - будь-хто може започаткувати нову або покращити будь-яку існуючу статтю. Тож ми сподіваємося, що Тиждень української мови стане хорошою мотивацією для експертів та експерток у галузі - науковців, учителів, викладачів, студентів, бібліотекарів - долучитися до розбудови найбільшої вільної енциклопедії, якою користуються мільйони людей", - зазначив голова Правління ГО "Вікімедіа Україна" Ілля Корнійко.
- Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня. Його проведуть до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
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