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У Вікіпедії стартував Тиждень української мови: як долучитися

Юлія Лаврук
15 жовтня, 2024 вiвторок
10:17
Суспільство

Сьогодні, 15 жовтня, стартував Тиждень української мови у Вікіпедії, який триватиме до 5 листопада

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Метою проєкту є створити та вдосконалити якнайбільше статей на тему української мови й літератури в українськомовному розділі Вікіпедії.

Кампанія розпочинається 15 жовтня і триватиме до 5 листопада 2024 року включно. Долучитися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури.

Для найактивніших учасників та учасниць, а також для авторів найкращих статей передбачені сувеніри та призи.

"Вікіпедію створюють і розвивають волонтери - будь-хто може започаткувати нову або покращити будь-яку існуючу статтю. Тож ми сподіваємося, що Тиждень української мови стане хорошою мотивацією для експертів та експерток у галузі - науковців, учителів, викладачів, студентів, бібліотекарів - долучитися до розбудови найбільшої вільної енциклопедії, якою користуються мільйони людей", - зазначив голова Правління ГО "Вікімедіа Україна" Ілля Корнійко.

  • Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня. Його проведуть до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.

Теги:
Культура
Наука
Україна
освіта
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