У Вікіпедії стартував Тиждень української мови: як долучитися

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Метою проєкту є створити та вдосконалити якнайбільше статей на тему української мови й літератури в українськомовному розділі Вікіпедії.

Кампанія розпочинається 15 жовтня і триватиме до 5 листопада 2024 року включно. Долучитися можуть усі охочі. Для цього потрібно зареєструватися у Вікіпедії та створити чи поліпшити принаймні одну статтю на тему української мови або літератури.

Для найактивніших учасників та учасниць, а також для авторів найкращих статей передбачені сувеніри та призи.

"Вікіпедію створюють і розвивають волонтери - будь-хто може започаткувати нову або покращити будь-яку існуючу статтю. Тож ми сподіваємося, що Тиждень української мови стане хорошою мотивацією для експертів та експерток у галузі - науковців, учителів, викладачів, студентів, бібліотекарів - долучитися до розбудови найбільшої вільної енциклопедії, якою користуються мільйони людей", - зазначив голова Правління ГО "Вікімедіа Україна" Ілля Корнійко.