Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проведуть 25 жовтня
Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться у п'ятницю, 25 жовтня. Його проведуть до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня
Про це повідомляє Суспільне.
"Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій", - йдеться у повідомленні.
Наразі ще невідомо, хто цьогоріч напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому етері.
Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. Відтоді його проводять щорічно.
Про Радіодиктант-2023
У 2023 році диктант українці писали у День писемності та мови 27 жовтня. Він називався "Дороги України".
Авторкою тексту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.
Головна мета радіодиктанту - об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами. Надіслати написаний диктант паперовим листом можна було до 29 жовтня або на електронну скриньку до 11 години ранку 30 жовтня.
30 жовтня оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України". А 5 грудня Українське радіо оголосило результати - дві учасниці написали радіодиктант без жодної помилки.
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