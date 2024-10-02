Всеукраїнський радіодиктант національної єдності проведуть 25 жовтня

Про це повідомляє Суспільне.

"Радіодиктант транслюється на всіх платформах Суспільного: телебаченні, радіо та диджиталі. Традиційно найактивнішими учасниками флешмобу є школярі, студенти й викладачі закладів освіти, проте щороку радіодиктант пишуть люди різного віку та найрізноманітніших професій", - йдеться у повідомленні.

Наразі ще невідомо, хто цьогоріч напише текст для радіодиктанту і хто читатиме його у прямому етері.

Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. Відтоді його проводять щорічно.

Про Радіодиктант-2023

У 2023 році диктант українці писали у День писемності та мови 27 жовтня. Він називався "Дороги України".