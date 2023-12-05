Дві учасниці не припустилися жодної помилки: оголошено результати Радіодиктанту-2023

Про це повідомляє Суспільне Культура.

Зазначається, що жодної помилки не припустилися Галина Шура - вчителька української мови та літератури з Волинської області та Христина Гоянюк - львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.



Подарунок також отримають 5 людей, які написали радіодиктант з однією помилкою:

Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);

Євгенія Антонюк;

Вікторія Норичка;

Іванна Рубан;

Юлія Шевченко.

Загалом майже 20 тисяч людей надіслали свої диктанти Українському радіо, близько 3 тисяч - це паперові листи. Проте фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.

"Також цікаво, що цього року був один лист із Москви - він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди світова: звісно, найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав", - зазначила виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.



Цього року перевірку диктантів здійснювала Олена Масалітіна - голова комісії з перевірки Радіодиктанту. Загалом до комісії входило 7 експертів, їхні імена не розголошують. Комісія почала перевіряти роботи з дня оприлюднення тексту диктанту і до 4 грудня включно.

Повідомляється, що найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.

Що відомо про Радіодиктант-2023

Цьогорічний диктант українці писали у День писемності та мови 27 жовтня. Він називався "Дороги України".

Авторкою тексту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.

Головна мета радіодиктанту - об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами.

Надіслати написаний диктант паперовим листом можна було до 29 жовтня або на електронну скриньку до 11 години ранку 30 жовтня.

30 жовтня оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України".