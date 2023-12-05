Дві учасниці не припустилися жодної помилки: оголошено результати Радіодиктанту-2023
У вівторок, 5 грудня, Українське радіо оголосило результати Радіодиктанту національної єдності 2023 року, який писали 27 листопада. Дві учасниці написали радіодиктант без жодної помилки
Про це повідомляє Суспільне Культура.
Зазначається, що жодної помилки не припустилися Галина Шура - вчителька української мови та літератури з Волинської області та Христина Гоянюк - львів'янка, постійна учасниця Радіодиктанту.
Подарунок також отримають 5 людей, які написали радіодиктант з однією помилкою:
- Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);
- Євгенія Антонюк;
- Вікторія Норичка;
- Іванна Рубан;
- Юлія Шевченко.
Загалом майже 20 тисяч людей надіслали свої диктанти Українському радіо, близько 3 тисяч - це паперові листи. Проте фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.
"Також цікаво, що цього року був один лист із Москви - він не став переможним. Географія листів цього року, як завжди світова: звісно, найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав", - зазначила виконавча продюсерка Українського Радіо, координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько.
Цього року перевірку диктантів здійснювала Олена Масалітіна - голова комісії з перевірки Радіодиктанту. Загалом до комісії входило 7 експертів, їхні імена не розголошують. Комісія почала перевіряти роботи з дня оприлюднення тексту диктанту і до 4 грудня включно.
Повідомляється, що найпоширенішою помилкою стало вживання коми замість двокрапки на межі частин безсполучникового речення.
Що відомо про Радіодиктант-2023
Цьогорічний диктант українці писали у День писемності та мови 27 жовтня. Він називався "Дороги України".
Авторкою тексту стала поетеса, перекладачка, авторка прозових творів, лауреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а текст читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський.
Головна мета радіодиктанту - об'єднати всіх українців як в Україні, так і за її межами.
Надіслати написаний диктант паперовим листом можна було до 29 жовтня або на електронну скриньку до 11 години ранку 30 жовтня.
30 жовтня оприлюднили текст радіодиктанту національної єдності-2023 "Дороги України".
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