Суспільне проведе Радіодиктант єдності в День писемності і мови
У 2023 році Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня. Саме тоді країна відзначає День української писемності та мови. Президент видав указ про перенесення свята з 9 листопада
Про це інформує Суспільне.
"Кожен охочий може долучитися до написання радіодиктанту з будь-якого континенту нашої планети. Але для нас особливо важливо зараз об'єднати всіх наших земляків: тих, хто був змушений покинути свої домівки й виїхати за кордон, тих, хто лишився, попри небезпеку, й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях. Ми хочемо, щоб усі, хто може знайти безпечне місце і написати разом із тисячами людей по всьому світу Радіодиктант національної єдності 2023, відчули себе частинкою нашої сильної й прекрасної країни", - зазначив член правління Суспільного Мовлення Дмитро Хоркін.
Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. З того часу він відбувається щорічно і став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який збирає українців та любителів української мови з усього світу.
Зазвичай найбільше учасників флешмобу - це школярі, студенти й педагоги освітніх закладів, але кожного року радіодиктант пишуть також люди різних вікових категорій та професій.
"За годину прямого ефіру будуть включення з різних точок України, де люди в безпечних місцях писатимуть радіодиктант разом з усім світом. Навіть на фронті, якщо в той момент буде така змога, наші воїни писатимуть. А також плануємо включення з багатьох країн, з інших континентів. Українці й усі, хто знає або вчить, розуміє, любить українську мову, разом писатимуть текст під диктування - це буде неймовірно потужна енергетика єднання", - зауважила координаторка проєкту "Радіодиктант національної єдності" виконавча продюсерка Українського Радіо Юлія Шелудько.
Ім’я автора тексту та диктора оголосять пізніше.
- Нагадаємо, торік Радіодиктант національної єдності - 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту радіодиктанту "Твій дім" стала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева, а до методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.
- 26 грудня було підбито підсумки. Переможцями стали 20 людей, які написали диктант з однією або двома помилками.
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