Про це повідомляє Українське радіо.

У понеділок, 26 грудня, в ефірі Українського радіо оголосили імена переможців Радіодиктанту національної єдності-2022. Серед них – двоє українських школярів (7 і 10 клас), харків’янка, яка тимчасово перебуває в Німеччині, жителька тимчасово окупованої території Луганщини, а також переможниці минулорічного радіодиктанту (Галина Шура, Христина Гоянюк та Юлія Туманцева). П’ятеро з них припустилися однієї помилки в тексті, 15 – двох. Без помилок радіодиктант цього року не написала жодна людина

Загалом на перевірку тексту радіодиктанту на Українське радіо надійшло понад 30 тисяч електронних листів і майже 10 тисяч паперових. У багатьох листах було по кілька текстів диктантів. Листи отримали з усіх куточків України, включно з тимчасово окупованими територіями, а також з інших країн: Польщі, Швейцарії, Португалії, Німеччини, Великої Британії, Словенії, Чехії, Франції, Казахстану, Грузії, Молдови, Нідерландів, Іспанії, Індії, Норвегії, Італії, Ірландії, Лаосу, Австрії, Ізраїлю, Об’єднаних Арабських Еміратів, Канади та США.

П’ять із отриманих робіт написані шрифтом Брайля.

Листи з текстами Радіодиктанту перевіряли представники вчительської спільноти EdCamp Ukraine. Опрацьовували навіть ті електронні листи, які прийшли пізніше зазначеного часу (але до оприлюднення тексту), адже в більшості з них було вказано, що автори не встигали вчасно відправити листи через вимкнення світла.

Перелік переможців Радіодиктанту національної єдності-2022:

Галина Шура

Христина Гоянюк

Роман Гладик

Володимир Тесленко

Анна Гурська

Леся Бойко

Юлія Туманцева

Тетяна Павлик

Тетяна Остаповець

Поліна Іванова

Марія Бесараб

Ольга Дерман

Катерина Малікова

Лілея Титаренко

Каміла Тушинська

Поліна Жученкова

Єгор Берест

Володимир Яслик

Дар’я Верба

Аліна Кожуховська

Радіодиктант національної єдності-2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту радіодиктанту "Твій дім" стала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева, а до методичної роботи над радіодиктантом вже традиційно долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

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