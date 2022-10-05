Радіодиктант національної єдності-2022 напише Ірина Цілик, а читатиме Ада Роговцева

Про це в ефірі Українського Радіо розповів член правління Суспільного мовлення, відповідальний за платформи радіо та телебачення, Дмитро Хоркін.

Також до методичної роботи над радіодиктантом долучиться мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Дмитро Хоркін відзначив, що цього року радіодиктант - це в першу чергу акція єднання для українців, які через війну вимушено покинули Батьківщину.

"Завдяки можливостям Українського радіо до радіодиктанту кожен може долучитися, незалежно від того, у якій точці земної кулі перебуває у цей непростий для нас усіх час. Сьогодні це особливо важливо, адже ми бачимо, що війна в Україні йде не лише за збереження наших територій, війна йде за збереження нашої ідентичності. Це флешмоб поваги до нашої культури, це можливість долучитися до спільної дії, яка об'єднує всіх нас", - зазначив Дмитро Хоркін.

Хоркін повідомив, що цього року радіодиктант адаптований до умов воєнного часу. Також у різних країнах світу будуть облаштовані студії для написання диктанту для вимушених переселенців та українців, які живуть за кордоном.

Радіодиктант-2022 звучатиме на хвилях Українського радіо та радіо Культура, а також наживо транслюватиметься на телеканалах та діджитал-платформах Суспільного мовлення.

Радіодиктант національної єдності був започаткований у 2000 році, його щорічно проводять у День української писемності та мови. Взяти участь може кожен охочий у будь-якому куточку світу.

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