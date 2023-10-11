Стало відомо, хто напише текст для Радіодиктанту національної єдності та хто його читатиме
Цьогоріч текст для Радіодиктанту національної єдності напише лавреатка Шевченківської премії Катерина Калитко, а читатиме його актор Олексій Гнатковський
Про це повідомило Суспільне мовлення.
Зазначається, що до методичної роботи над текстом долучать мовознавицю та докторку філологічних наук Ларису Масенко.
Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00.
Долучитися може кожен охочий. Почути текст можна буде в ефірі телеканалу "Суспільне. Культура", на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура", на YouTube-каналі "Українського Радіо", на Facebook-сторінках "Суспільного".
Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. З того часу він відбувається щорічно і став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який збирає українців та любителів української мови з усього світу.
- Торік Радіодиктант національної єдності - 2022 відбувся 9 листопада об 11:00 за київським часом. Авторкою тексту радіодиктанту "Твій дім" стала українська письменниця і режисерка, членкиня Українського ПЕНу Ірина Цілик. Читала диктант народна артистка, Герой України Ада Роговцева.
- 26 грудня було підбито підсумки. Переможцями стали 20 людей, які написали диктант з однією або двома помилками.
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