Стало відомо, хто напише текст для Радіодиктанту національної єдності та хто його читатиме

Про це повідомило Суспільне мовлення.

Зазначається, що до методичної роботи над текстом долучать мовознавицю та докторку філологічних наук Ларису Масенко.

Радіодиктант національної єдності відбудеться 27 жовтня об 11:00.

Долучитися може кожен охочий. Почути текст можна буде в ефірі телеканалу "Суспільне. Культура", на хвилях "Українського Радіо" та "Радіо Культура", на YouTube-каналі "Українського Радіо", на Facebook-сторінках "Суспільного".

Українське Радіо розпочало Всеукраїнський радіодиктант національної єдності у 2000 році, щоб об’єднати людей навколо мови. З того часу він відбувається щорічно і став наймасштабнішим україномовним флешмобом, який збирає українців та любителів української мови з усього світу.