На Запоріжжі понад 60 тис. дошкільнят, школярів і студентів навчатимуться у змішаному форматі
У Запорізькій області понад 60 тисяч дошкільнят, школярів і студентів з вересня навчатимуться у змішаному форматі
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, очно у змішаному форматі лише в укриттях навчатимуться понад 46 тисяч школярів у 122 школах. Крім того, понад чотири тисячі вихованців відвідуватимуть групи у 71 дитячому садку.
"У змішаному форматі запрацюють усі 18 запорізьких професійно-технічних навчальних закладів. Вони охоплюють 10 тисяч студентів. 12 коледжів із 30, що є на території області, розпочнуть очне навчання. Решта працюватиме дистанційно", - написав Федоров.
Він зазначив, що дистанційний формат залишається для шкіл, де ще не створене безпечне освітнє середовище, закладів освіти, що переїхали до Запоріжжя з ТОТ та не мають власних приміщень, і дітей, які перебувають за кордоном та навчаються там у місцевих школах.
- З початку повномасштабного вторгнення унаслідок російських обстрілів України пошкоджено або зруйновано вже понад 3400 навчальних закладів.
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