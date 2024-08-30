На Запоріжжі понад 60 тис. дошкільнят, школярів і студентів навчатимуться у змішаному форматі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, очно у змішаному форматі лише в укриттях навчатимуться понад 46 тисяч школярів у 122 школах. Крім того, понад чотири тисячі вихованців відвідуватимуть групи у 71 дитячому садку.

"У змішаному форматі запрацюють усі 18 запорізьких професійно-технічних навчальних закладів. Вони охоплюють 10 тисяч студентів. 12 коледжів із 30, що є на території області, розпочнуть очне навчання. Решта працюватиме дистанційно", - написав Федоров.

Він зазначив, що дистанційний формат залишається для шкіл, де ще не створене безпечне освітнє середовище, закладів освіти, що переїхали до Запоріжжя з ТОТ та не мають власних приміщень, і дітей, які перебувають за кордоном та навчаються там у місцевих школах.