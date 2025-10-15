Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна освіта Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам
Партнерський матеріал

Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам

15 жовтня, 2025 середа
11:36
освіта Практика студентів и на виробництві “Миронівська птахофабрика”.

У міжнародній компанії у сфері агро та харчових технологій МХП щороку сотні молодих людей проходять практику і часто залишаються працювати

Зміст

Період практики для студентів – це не лише можливість отримати перший досвід, а й справжній старт в кар’єрі. 

Історії студентів демонструють, як кілька тижнів практики під час навчання можуть змінити життя.
Максим Черевко починав із практики на виробництві “Миронівська птахофабрика”. 

Він родом з Білої Церкви, на Київщині. Зростав у сім’ї, де чимало людей працюють на виробництві. Обравши спеціальність холодильних технологій – став одним із представників сімейної династії фахівців галузі: в ній працював його дідусь і батько. 

З дитинства Максим бачив умови праці на різних підприємствах і знав, що кар’єра може починатися нелегко. Обравши майбутню професію, готувався до довгого шляху та не завжди найкращих умов на початку.

Миронівська птахофабрика

Все змінилося після екскурсії на одне з підприємств МХП. 
“Мені за один тиждень організували зустріч з моїм майбутнім керівником. Ми поспілкувалися, оформили всі документи, я прийшов на практику. Вона тривала три тижні, а в кінці другого тижня до мене підходить мій керівник із запитанням, чи я хочу тут залишатися? Я відповів, що так. І він мені каже: тоді я продовжую тобі контракт, ти мені подобаєшся”

Вже за кілька місяців хлопець отримав пропозицію стати заступником керівника одного із напрямів. І зараз обіймає посаду інженера.

Миронівська птахофабрика

Максим Черевко починав із практики на виробництві “Миронівська птахофабрика”.
“Я в міру свого оточення та родичів побував на багатьох підприємствах, навіть ще до коледжу. І багато де ставлення було таке, що я сам по собі, а ти роби, що хочеш. А тут я зустрів колектив, де готові допомагати одне одному. Коли приходить молодий спеціаліст із бажанням цим займатися, вони теж будуть викладатися для того, щоб передати йому знання, підказати і т.п”.

Максим каже, що залишається в компанії, бо впевнений: тут успіх в кар’єрі залежить не від віку чи стажу, а від знань та навичок.

Миронівська птахофабрика

Максим Гнип родом із Золочівщини. До МХП не мав жодного досвіду роботи в агросекторі, але практика на підприємстві “Захід-Агро” стала відправною точкою.

“Вирішив я піти на практику МХП, бо МХП є лідером своєї галузі і надає якісні знання, якісний досвід, який є безцінним в моєму секторі. Я досягнув успіху, перейшов на посаду агронома дільниці, і так розпочалась моя кар'єра”, - розповідає він.

Зараз хлопець навчається одразу за двома спеціальностями і працює фахівцем у науково-інноваційному відділі у Західному хабі компанії. 

“У компанії працює система менторства, де під чітким керівництвом свого керівника, маленькими та впевненими кроками я досягнув своєї посади. Загалом ми досліджуємо технології, які прийшли з-за кордону, ми їх перевіряємо саме в Україні, ми їх досліджуємо і впроваджуємо у великих масштабах на виробництво”, - розповідає Максим Гнип.

Він визнає: найбільше мотивує підтримка наставників і відчуття, що його ідеї мають цінність та приносять користь. Саме це стало головним стимулом продовжувати будувати кар’єру в компанії.
Програма практики в МХП триває від одного до двох місяців і повністю відповідає навчальній програмі. За цей час студенти працюють у команді, занурюються у сучасні виробничі процеси та отримують підтримку наставників.

Миронівська птахофабрика

“Багато студентів звертаються: “підпишіть мені базу практики, і все, я пішов”. У нас такий формат не працює, ми залучаємо лише студентів, готових вчитися, готових працювати, готових бути корисними, в тому числі отримати практичний досвід. І ми на старті з усіма студентами проговорюємо наступне: “ми вкладаємося в тебе, але нам цікавіше буде з тобою працювати, якщо ти потенційно розглядаєш нас як з майбутнього роботодавця на тривалий період залучення”, - розповідає Ксенія Моторіна, керівниця групи залучення та розвитку молоді МХП

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, один із найбільших роботодавців України. 

“Сьогодні на ринку праці найбільший попит припадає на вузькопрофільні фахи. А саме: інженерно-технічні спеціальності, ветеринарію, тваринництво та харчову сферу. Таких фахівців компанії готові брати навіть без досвіду, пропонуючи умови для розвитку”, - розповідають в компанії МХП.

А для студентів практика в МХП – це не лише рядок у резюме, а реальний шанс побудувати кар’єру, отримати наставництво та впевнено зробити перший крок у професійному житті.
 

12:57
Ексклюзив
Ігор Лапін
Окупанти фактично взяли Покровськ у вогневе кільце, - офіцер ЗСУ Лапін
12:49
Погода з Наталкою Діденко
Без дощів і без снігу: Наталка Діденко розповіла про погоду 16-17 жовтня
12:22
Ексклюзив
Геннадій Труханов у терміновому зверненні (вечір 12.10.2025)
"Виглядає так, що не змогли звільнити в законний спосіб": журналіст Ніколов про позбавлення громадянства Труханова
12:09
Оновлено
Сергій Лисак
Зеленський призначив очільника Дніпропетровської ОВА Лисака керівником новоствореної ВА Одеси
12:00
OPINION
Російська глибинка: може бути погано, але має бути тихо
11:55
Оновлено
ЗСУ, Сили оборони
За минулу добу на фронті відбулося 182 бої, найбільше - на Покровському напрямку
11:28
Ексклюзив
Американська зброя для України
Фінляндія й Литва також долучаються до ініціативи PURL, - кореспондентка Висоцька з Брюсселя
11:26
атака на Львів
Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
11:13
Аналітика
FPV-дрони для Сил оборони
Як "капіталізувати" нашу "дронову революцію" в міжнародних проєктах
10:50
Огляд
ZUS
Як з жовтня змінились умови доступу українців до медицини у Польщі та коли ZUS почне перевірки економічної активності іноземців
10:09
Китайські авіалінії, China Airlines
У Китаї розкритикували ідею Трампа заборонити польоти над Росією
10:03
Оновлено
Дніпропетровська область
Нічна атака 15 жовтня: на Дніпровщині постраждав хлопець, у Чернігові влучання
10:00
OPINION
Про позбавлення громадянства Труханова
09:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Українська формула миру – менше переговорів, більше зброї, НАТО шукає способи залатати діри своє вразливої ППО. Акценти світових ЗМІ 15 жовтня
09:49
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 жовтня: скільки коштує долар і євро
08:51
ППО
За ніч ППО знешкодила 86 зі 113 російських дронів
08:17
Скотт Бессент і Юлія Свириденко
Свириденко і Бессент зустрілись у Вашингтоні: США готові посилювати тиск на Росію
08:00
OPINION
Трамп на куражі
07:45
ЗСУ
За добу війни в Україні РФ втратила 3 танки, 43 артсистеми та 1070 військових
07:23
FPV-дрон
Велика Британія передала Україні понад 85 тис. дронів за останні 6 місяців
06:55
саміт Трампа і Путіна на Алясці
НАТО готує нові правила, які дозволять збивати російські літаки, - The Telegraph
2025, вiвторок
14 жовтня
23:51
Оновлено
Кріштіану Роналду, збірна Португалії
ЧС-2026: результати матчів 14 жовтня
23:37
Юлія Свириденко
Свириденко зустрілась у Вашингтоні з комісаром ЄС з питань економіки Домбровскісом: що обговорювали
23:02
Дональд Трамп
"Усі 20 заручників повернулися": Трамп оголосив про початок другого етапу щодо врегулювання у секторі Гази
22:56
Оновлено
без світла, свічка блекаут
У кількох районах Києва виникли перебої зі світлом, в п'яти областях діють аварійні відключення
22:36
Дональд Трамп
У нас багато "Томагавків": Трамп повторив, що Путін мав виграти війну за тиждень, однак він входить у четвертий рік
22:19
Збірна України з шахів
Україна здобула золото командного чемпіонату Європи з шахів
22:13
Ексклюзив
Tomahawk
Путіну є через що перейматися: Селезньов про можливість появи Tomahawk в України
21:53
Ексклюзив
Іван Плачков
Повинна бути людина на рівні віцепрем'єра, яка координуватиме всі процеси в енергетиці, - ексміністр Плачков
21:08
Сходинки та виступи скульптури зробили її меккою скейтбордингу в 1990-х роках
У Сан-Франциско хочуть знищити один із головних символів міста
20:50
Професор Микола Пасічний
Вартість 350 ракет "Фламінго" або 900 дронів "Лютий": експерт про втрати державного бюджету від нелегального ринку електронних сигарет
20:24
Володимир Зеленський
"Є чітке бачення того, як кроки Америки можуть наблизити завершення війни": Зеленський розповів про деталі майбутньої зустрічі з Трампом
20:16
Ексклюзив
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
"Я розчарую тих, хто сподівається, що настала епоха миру": Романюк про перемир'я в Газі
20:13
Ексклюзив
"Фактично всі, хто взаємодіяв з нами чи з "Гаюном", перебувають під загрозою арешту": що розповідають про "тихий" терор білоруські правозахисники
20:04
Поліція Бидгоща. Фото з відкритих джерел
У Польщі за поширення у соцмережах дитячої порнографії затримали чоловіка: на нього до поліції Києва заявили батьки двох 11-річних дівчат
20:02
OPINION
Дуров і Маск підміняють свободу маніпуляцією
19:59
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Спецслужби РФ можуть використовувати Лукашенка як елемент дезінформації, - політолог Буряченко
19:47
Оновлено
Білорусь
У Білорусі відбуваються масові арешти людей, повʼязаних з моніторинговим каналом "Беларускі Гаюн". У МЗС України відреагували
19:45
Огляд
Реформатор Генштабу: хто такий новий заступник секретаря РНБО Євгеній Острянський
19:31
Генадій Труханов
Зеленський позбавив Труханова українського громадянства та оголосив про створення в Одесі міської військової адміністрації
Більше новин
