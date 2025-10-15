Практика в агрохолдингу МХП: як почати кар’єру молодим спеціалістам

Період практики для студентів – це не лише можливість отримати перший досвід, а й справжній старт в кар’єрі.

Історії студентів демонструють, як кілька тижнів практики під час навчання можуть змінити життя.

Максим Черевко починав із практики на виробництві “Миронівська птахофабрика”.

Він родом з Білої Церкви, на Київщині. Зростав у сім’ї, де чимало людей працюють на виробництві. Обравши спеціальність холодильних технологій – став одним із представників сімейної династії фахівців галузі: в ній працював його дідусь і батько.

З дитинства Максим бачив умови праці на різних підприємствах і знав, що кар’єра може починатися нелегко. Обравши майбутню професію, готувався до довгого шляху та не завжди найкращих умов на початку.

Все змінилося після екскурсії на одне з підприємств МХП.

“Мені за один тиждень організували зустріч з моїм майбутнім керівником. Ми поспілкувалися, оформили всі документи, я прийшов на практику. Вона тривала три тижні, а в кінці другого тижня до мене підходить мій керівник із запитанням, чи я хочу тут залишатися? Я відповів, що так. І він мені каже: тоді я продовжую тобі контракт, ти мені подобаєшся”

Вже за кілька місяців хлопець отримав пропозицію стати заступником керівника одного із напрямів. І зараз обіймає посаду інженера.

“Я в міру свого оточення та родичів побував на багатьох підприємствах, навіть ще до коледжу. І багато де ставлення було таке, що я сам по собі, а ти роби, що хочеш. А тут я зустрів колектив, де готові допомагати одне одному. Коли приходить молодий спеціаліст із бажанням цим займатися, вони теж будуть викладатися для того, щоб передати йому знання, підказати і т.п”.

Максим каже, що залишається в компанії, бо впевнений: тут успіх в кар’єрі залежить не від віку чи стажу, а від знань та навичок.

Максим Гнип родом із Золочівщини. До МХП не мав жодного досвіду роботи в агросекторі, але практика на підприємстві “Захід-Агро” стала відправною точкою.

“Вирішив я піти на практику МХП, бо МХП є лідером своєї галузі і надає якісні знання, якісний досвід, який є безцінним в моєму секторі. Я досягнув успіху, перейшов на посаду агронома дільниці, і так розпочалась моя кар'єра”, - розповідає він.

Зараз хлопець навчається одразу за двома спеціальностями і працює фахівцем у науково-інноваційному відділі у Західному хабі компанії.

“У компанії працює система менторства, де під чітким керівництвом свого керівника, маленькими та впевненими кроками я досягнув своєї посади. Загалом ми досліджуємо технології, які прийшли з-за кордону, ми їх перевіряємо саме в Україні, ми їх досліджуємо і впроваджуємо у великих масштабах на виробництво”, - розповідає Максим Гнип.

Він визнає: найбільше мотивує підтримка наставників і відчуття, що його ідеї мають цінність та приносять користь. Саме це стало головним стимулом продовжувати будувати кар’єру в компанії.

Програма практики в МХП триває від одного до двох місяців і повністю відповідає навчальній програмі. За цей час студенти працюють у команді, занурюються у сучасні виробничі процеси та отримують підтримку наставників.

“Багато студентів звертаються: “підпишіть мені базу практики, і все, я пішов”. У нас такий формат не працює, ми залучаємо лише студентів, готових вчитися, готових працювати, готових бути корисними, в тому числі отримати практичний досвід. І ми на старті з усіма студентами проговорюємо наступне: “ми вкладаємося в тебе, але нам цікавіше буде з тобою працювати, якщо ти потенційно розглядаєш нас як з майбутнього роботодавця на тривалий період залучення”, - розповідає Ксенія Моторіна, керівниця групи залучення та розвитку молоді МХП

МХП – міжнародна компанія у сфері харчових і агротехнологій, один із найбільших роботодавців України.

“Сьогодні на ринку праці найбільший попит припадає на вузькопрофільні фахи. А саме: інженерно-технічні спеціальності, ветеринарію, тваринництво та харчову сферу. Таких фахівців компанії готові брати навіть без досвіду, пропонуючи умови для розвитку”, - розповідають в компанії МХП.

А для студентів практика в МХП – це не лише рядок у резюме, а реальний шанс побудувати кар’єру, отримати наставництво та впевнено зробити перший крок у професійному житті.

