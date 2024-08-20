Уряд розподілив близько 5 млрд грн на шкільні укриття у 8 областях
Кабінет міністрів України у вівторок, 20 серпня, розподілив близько 5 млрд грн з бюджету на шкільні укриття у вісьмох областях
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Гроші розподілили на укриття шкіл на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщини, Сумщини, Одещини, Миколаївщини, Дніпропетровщини та Запорізької області.
Крім того, уряд розподілив майже 216 млн грн на шкільні автобуси, яких цього року вже закуплено понад 120 одиниць, каже Шмигаль.
За словами прем'єра, цьогоріч у держбюджеті вже було передбачено 2,5 млрд грн на будівництво шкільних укриттів та 1 млрд грн - на закупівлю шкільних автобусів.
"Очікуємо, що завдяки виділеним коштам та співфінансуванню з місцевих бюджетів у 2024 році буде придбано щонайменше 500 шкільних автобусів. Таким чином буде забезпечене регулярне підвезення школярів до освітніх закладів, які відповідають усім критеріям безпеки й де діти зможуть вчитися очно", - додав Шмигаль.
- Кабінет міністрів 13 серпня затвердив експериментальний проєкт щодо створення захищених просторів у школах без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн
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