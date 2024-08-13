В Україні запускають експериментальний проєкт для шкіл без укриттів, аби діти могли навчатися офлайн

Про це повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий.

Акцентується, ці простори можна створювати лише в зонах задовільного й помірного рівня ризику - не поруч з лінією фронту.

"Важливо розуміти — це тимчасове рішення для того, щоб діти мали доступ до офлайн-освіти. Ми закликаємо громади будувати повноцінні укриття якомога швидше, бо безпека та комфорт дітей — наш пріоритет", - підкреслив Лісовий.

Приміщення шкіл без сховищ і радіаційних укриттів мають бути обладнані безпечними місцями у підвалах на цокольних чи перших поверхах, де можна перечекати повітряну тривогу.

Згідно з вимогами МОН, ДСНС і МВС, приміщення повинні мати:

безпечне розташування;

комфортні умови перебування;

електрику й освітлення;

доступність, зокрема для людей з інвалідністю.

2 серпня уряд затвердив підхід до оцінки безпечності шкіл для очного навчання в умовах війни у межах комплексної програми "Школа офлайн".