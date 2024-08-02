Уряд затвердив підхід до оцінки безпечності шкіл в умовах війни

Про це повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, під час створення програми "Школа офлайн" головним завданням було знайти найбезпечніші школи для очного навчання - такі, що мають укриття, достатню кількість учнів та розташовуються далеко від обʼєктів, по яких атакує РФ.

Зокрема було проаналізовано інформацію про геолокацію закладів освіти, кількість учнів і персоналу, формат навчання, геолокацію вибухів, близькість об’єктів інфраструктури та воєнних обʼєктів, близькість до лінії фронту та статус кожної громади, зокрема окупованих, де тривають активні бойові дії та чи вони можливі.

Фото: Михайло Федоров

Зазначається, що на основі цієї інформації визначили віддалені школи в різних регіонах, де треба збудувати або відремонтувати укриття. Ці школи розташовані віддалено від військових обʼєктів, обʼєктів інфраструктури, лінії фронту, і там є запит на відновлення офлайн-навчання, каже міністр.

"Якщо ми не виведемо школярів у безпечний офлайн зараз, то ризикуємо втратити покоління. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення - як результат, українські школярі відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання", - додав Федоров.

Про "Школу офлайн"

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де неможливий очний формат.

За словами міністра з цифровізації Михайла Федорова, школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів, серед них: внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно, школярі за кордоном вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах.

Також дітей з ТОТ і прифронтових територій навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Михайло Федоров підкреслив, що базою для повернення дітей у школи є інфраструктура, тому наразі будуються укриття, купуються автобуси та забезпечуються девайсами кабінети.

Крім того, 31 липня Міністерство освіти і науки України запустило гарячу лінію "Школа офлайн", де батьки та школярі можуть дізнатися про зміни у навчанні.