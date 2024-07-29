Уряд планує повернути 300 тис. школярів до навчання офлайн до кінця року
Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де неможливий очний формат
Про це повідомив міністр віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
За його словами, за останні 4 роки українська система освіти зазнавала втрат, зокрема через COVID-19 та повномасштабну війну українські діти відстають від однолітків з інших країн на 2 роки навчання, за дослідженням PISA-2022. Просто зараз необхідно ухвалювати рішення, щоб вийти на новий рівень якості освіти та не втратити покоління, наголосив міністр.
Він каже, що понад 600 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно і ще 390 тисяч — за кордоном.
"Онлайн-освіта не дає дітям соціалізуватися й розвивати м’які навички. Під час знеструмлень діти не можуть продовжувати навчатися. Також під час дистанційного навчання неможливо проконтролювати, чи спускаються учні в укриття", - пояснює він.
Щоб змінити ситуацію, МОН упроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", заявив Михайло Федоров. Вона почне діяти вже з 1 вересня, впровадження буде поступовим. Мета Школи офлайн — повернути 300 тисяч учнів до безпечного очного навчання. А там, де очне навчання неможливе, — підвищити якість дистанційного.
За словами міністра з цифровізації, школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів:
- Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн. Так учні будуть занурені в навчання та отримуватимуть більше уваги від учителів.
- Для дітей за кордоном прибираємо подвійне навантаження. Учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після — дистанційно в Україні. Тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах. Це важливо, щоб підтримувати звʼязок з Україною, адже ми дуже чекаємо на повернення.
- Учнів з тимчасово окупованих і прифронтових територій важливо зберегти в українській системі освіти, боремося за кожного школяра. Необхідно адаптувати освіту під запит та умови учнів з ТОТ. Тому дітей навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним та з турботою про школярів.
Федоров підкреслив, що базою для повернення дітей у школи є інфраструктура, тому наразі будуються укриття, купуються автобуси та забезпечуються девайсами кабінети.
При цьому жоден учитель не має втратити роботу, наголосив міністр. За його словами, будь-які зміни в роботі мережі шкіл не торкнуться фактичної зайнятості викладачів — МОН дасть можливість перейти в кадровий резерв, де буде середня зарплата та спеціальне навчання. З резерву вчителі можуть перейти на роботу в іншу школу або мати гарантоване місце роботи на деокупованій території.
"Зміни запроваджуємо без бюрократії та виключно з турботою про дітей і вчителів. Ми з командою контролюватимемо впровадження програми Школа офлайн. Якщо ми не виведемо дітей у безпечний офлайн, то не зможемо подолати освітні втрати. Це глобальне фундаментальне питання виживання країни в майбутньому", - резюмував Федоров.
- Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив державний стандарт профільної середньої освіти. Дізнайся, що впровадить стандарт в українську освіту.
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