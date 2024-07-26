Кабмін затвердив держстандарт профільної середньої освіти: які зміни чекають на учнів із 2027-го

Про це повідомили пресслужбі Міністерства освіти і науки України.

Від 1 вересня 2027 року за новим стандартом почнуть здобувати повну загальну середню освіту учні та студенти:

в академічних ліцеях (10–12 класи);

в закладах спеціалізованої освіти;

в закладах професійної (професійно-технічної освіти);

в закладах фахової передвищої освіти.

Як запевняють у МОН, стандарт дасть учням і студентам змогу "формувати індивідуальну освітню траєкторію". Вибір профілю навчання пропонуватиме: навчальні предмети й інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення; предмети й інтегровані курси поза профілем.

У Міносвіти і науки нагадали, що навчатися за новим стандартом учні та студентство почнуть з 1 вересня 2027 року (перша паралель / перший потік Нової української школи), а до того відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми й модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв тощо.

Пілотування стандарту розпочнеться з 2025 року.

Що впровадить стандарт в українську освіту

Вибір профілю навчання, як-от математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Години для вивчення навчальних предметів / інтегрованих курсів за вибором. Кількість цих годин зростає з кожним роком навчання.

Інтегровані курси / навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас — 280, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Інтегровані курси / навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас — 140, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси / навчальні предмети: 10 клас — 840, 11 клас — 630, 12 клас — 420.

Фото: mon.gov.ua

Найбільшою кількість годин на обов’язкові навчальні предмети й інтегровані курси буде в 10 класі. Як пояснюють у міністерстві, саме цей рік є адаптаційним, учень чи студент може визначитися з обраним профілем або ж по-новому поглянути на різні предмети. Після 10 класу учні академічних ліцеїв за потреби зможуть змінити профіль навчання без будь-яких освітніх втрат.

Кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання. Якщо буде потреба, заклад освіти може підсилити цими годинами предмети або курси, обовʼязкові для всіх профілів.

Години на вибіркові курси або предмети охоплять і профільні, і позапрофільні предмети й курси.

Години для предметів і курсів за вибором можна перерозподілити на обовʼязкові навчальні предмети або курси за обраним профілем, але НЕ можна додати до загальнообовʼязкових курсів чи предметів.

Державний стандарт профільної середньої освіти опублікують на сайті Кабінету Міністрів України впродовж пʼяти днів з моменту його затвердження.