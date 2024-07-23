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Головна освіта Уряд визначив дату початку навчального року в школах

Уряд визначив дату початку навчального року в школах

23 липня, 2024 вiвторок
14:14
освіта школа, урок

Навчальний рік 2024/2025 у загальній середній школі розпочнеться з понеділка, 2 вересня, і триватиме до 30 червня 2025 року

Зміст

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Уряд online".

"Окремою постановою визначаємо початок нового навчального року в загальній середній школі з понеділка, 2 вересня. Та його завершення 30 червня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

На початку липня у Львові на нараді директорів Львівської МТГ вирішили розпочати навчання у школах 19 серпня.

"Через надзвичайно складну ситуацію з електроенергією ми у Львові готуємося до різних сценаріїв. Щоб гарантувати повноцінний шкільний навчальний рік, ми розпочнемо його раніше - 19 серпня", - пояснили в міськраді.

Утім згодом у Львівській ОВА нагадали міській владі, що тривалість навчального року, дату його початку та закінчення визначає Кабінет Міністрів України.

Також Тернопільська міськрада роздумувала над тим, чи дати початок навчального року з 19 серпня, чи все ж з 1 вересня. Для цього запускали опитування.

Крім того, у школах Новодністровська Чернівецької області навчальний рік планували розпочати з 19 серпня.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов для "Еспресо.Захід" повідомив, що під час дії воєнного стану тривалість навчального року, дата його початку або закінчення визначаються Кабінетом Міністрів України. 

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий висловлював думку, що під час війни рішення про початок навчального року має приймати той, хто несе відповідальність на місцях.

Теги:
Суспільство
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
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2024, вiвторок
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