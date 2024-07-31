МОН запустило гарячу лінію "Школа офлайн", де можна дізнатись про зміни у навчанні

Про це повідомляє МОН.

"Тепер батьки, школярі, освітяни, управлінці, представники місцевого самоврядування та громадських організацій зможуть оперативно отримати інформацію про політику "Школа офлайн" та дізнатися, що зміниться в навчанні", - йдеться у повідомленні.

Зателефонувавши на гарячу лінію, зокрема можна буде детально дізнатися про форми навчання в новому році, освіту переміщених дітей і тих, що перебувають за кордоном, дистанційне навчання, навчання на ТОТ та можливості для вчителів.

Вказано, що на гарячу лінію МОН можна звернутись за номером 1545, після чого обрати кнопку "5" та озвучити запит оператору. Консультацію можна отримати з понеділка до четверга з 09:00 до 17:00 та в п’ятницю з 09:00 до 16:00.

Про "Школу офлайн"

Міністерство освіти і науки України з 1 вересня впроваджує комплексну стратегію "Школа офлайн", щоб повернути 300 тис. учнів до безпечного очного навчання, та підвищити якість дистанційного там, де неможливий очний формат.

За словами міністра з цифровізації Михайла Федорова, школа офлайн містить п’ять основних компонентів, які покривають потреби різних категорій учнів та вчителів, зокрема:

Внутрішньо переміщені діти навчатимуться за місцем перебування очно за наявності безпекових умов. Наприклад, дитина з Бердянська, яка проживає в Чернівцях, вийде в школу офлайн.

Для дітей за кордоном приберуть подвійне навантаження. Учні в першій половині дня навчалися в іноземній школі, а після - дистанційно в Україні. Тепер вони вивчатимуть дистанційно лише предмети з українознавчим компонентом, за інші дисципліни бали перезарахують з іноземних шкіл у всіх класах.

Дітей з ТОТ і прифронтових територій навчатимуть індивідуально, підлаштовуючись під потреби та графік кожної дитини. Дистанційне навчання має бути якісним та з турботою про школярів.

Михайло Федоров підкреслив, що базою для повернення дітей у школи є інфраструктура, тому наразі будуються укриття, купуються автобуси та забезпечуються девайсами кабінети.