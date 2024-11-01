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Головна освіта Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах

Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах

Юлія Лаврук
1 листопада, 2024 п'ятниця
18:56
освіта Учні

Уряд затвердив експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах. Його розробили Міністерство освіти та науки спільно з МВС та ДСНС

Зміст

Про це повідомляє МОН.

Там зазначили, що участь шкіл в експериментальному проєкті не є обов'язковою, а рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл - їхній перелік погоджує МОН і МВС. Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі.

Проєкт передбачає впровадження:

  • діяльності інспекторів служби освітньої безпеки (СОБ) Національної поліції; 
  • пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин;
  • безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням);
  • низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей, учителів та адміністрації шкіл.

У Міністерстві зазначили, що за закладами освіти, які добровільно візьмуть участь в експерименті, закріплять інспекторів СОБ. Наразі в українських школах - понад 940 інспекторів СОБ, додали в МОН.

  • Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством цифрової трансформації створюють мережу "Стартап-школа - інкубатор - акселератор". МОН обрало 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи.
Теги:
Новини
Суспільство
Наука
Україна
поліція
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