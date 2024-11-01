Уряд затвердив експериментальний проєкт для створення безпечних умов у школах
Уряд затвердив експериментальний проєкт для посилення безпеки в школах. Його розробили Міністерство освіти та науки спільно з МВС та ДСНС
Про це повідомляє МОН.
Там зазначили, що участь шкіл в експериментальному проєкті не є обов'язковою, а рішення приєднатися самостійно ухвалюють засновники шкіл - їхній перелік погоджує МОН і МВС. Приєднатися зможуть ті школи, у яких навчається понад 200 учнів в очному або змішаному форматі.
Проєкт передбачає впровадження:
- діяльності інспекторів служби освітньої безпеки (СОБ) Національної поліції;
- пропускного режиму для убезпечення від сторонніх осіб або пронесення небезпечних речовин;
- безпеки дорожнього руху на прилеглій території (зокрема обладнання пішохідних переходів освітленням);
- низки інших заходів, які стосуються фізичної безпеки дітей, учителів та адміністрації шкіл.
У Міністерстві зазначили, що за закладами освіти, які добровільно візьмуть участь в експерименті, закріплять інспекторів СОБ. Наразі в українських школах - понад 940 інспекторів СОБ, додали в МОН.
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