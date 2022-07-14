Освітній омбудсмен розповів, якими мають бути укриття в школах
Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття в школах, щоб розпочати очне навчання під час воєнного стану
Про це він повідомляє на офіційному сайті.
Як пояснює омбудсмен, для укриття можуть бути використані і підвали. Їх маркують як найпростіші укриття. У таких місцях має забезпечуватись можливість безперервного перебування людей впродовж не менше, ніж 48 годин. Також обов'язковою умовою для шкільних укриттів є наявність двох виходів.
Найпростіші укриття забезпечуються:
- місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;
- ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
- контейнерами для зберігання харчових продуктів;
- виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
- резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
- первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
- засобами надання медичної допомоги;
- засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
- шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).
- за можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.
"Для найпростіших укриттів не визначені нормативи щодо площі укриття на 1 людину. Дітей до 11 років слід розміщувати в укритті окремо від інших вікових груп. Якщо неможливо забезпечити приміщення заздалегідь підготовленими місцями для сидіння та лежання, необхідно розраховувати спроможність з площі на 1 людину в 1 м2", – зазначає Горбачов.
Відповідність приміщень мінімальним безпековим вимогам визначатиме спеціальна комісія, яка й видаватиме дозвіл на його використанні.Зокрема, і дозвіл на початок очного навчання.
- Як повідомив міністр освіти і науки, із вересня у школах Польщі навчатимуться 400 тис. українських дітей.
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