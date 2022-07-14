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Освітній омбудсмен розповів, якими мають бути укриття в школах

14 липня, 2022 четвер
15:38
війна з Росією укриття

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов розповів, якими мають бути укриття в школах, щоб розпочати очне навчання під час воєнного стану

Про це він повідомляє на офіційному сайті.

Як пояснює омбудсмен, для укриття можуть бути використані і підвали. Їх маркують як найпростіші укриття. У таких місцях має забезпечуватись можливість безперервного перебування людей впродовж не менше, ніж 48 годин. Також обов'язковою умовою для шкільних укриттів є наявність двох виходів.

Найпростіші укриття забезпечуються:

  • місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;
  • ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);
  • контейнерами для зберігання харчових продуктів;
  • виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);
  • резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);
  • первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);
  • засобами надання медичної допомоги;
  • засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);
  • шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).
  • за можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

"Для найпростіших укриттів не визначені нормативи щодо площі укриття на 1 людину. Дітей до 11 років слід розміщувати в укритті окремо від інших вікових груп. Якщо неможливо забезпечити приміщення заздалегідь підготовленими місцями для сидіння та лежання, необхідно розраховувати спроможність з площі на 1 людину в 1 м2", – зазначає Горбачов.

Відповідність приміщень мінімальним безпековим вимогам визначатиме спеціальна комісія, яка й видаватиме дозвіл на його використанні.Зокрема, і дозвіл на початок очного навчання.

  • Як повідомив міністр освіти і науки, із вересня у школах Польщі навчатимуться 400 тис. українських дітей.

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Омбудсмен
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