Освітній омбудсмен розповів, якими мають бути укриття в школах

Про це він повідомляє на офіційному сайті.

Як пояснює омбудсмен, для укриття можуть бути використані і підвали. Їх маркують як найпростіші укриття. У таких місцях має забезпечуватись можливість безперервного перебування людей впродовж не менше, ніж 48 годин. Також обов'язковою умовою для шкільних укриттів є наявність двох виходів.

Найпростіші укриття забезпечуються:

місцями для сидіння (лежання) – лавками, стільцями, ліжками тощо;

ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну людину) та технічною водою (за відсутності централізованого водопостачання);

контейнерами для зберігання харчових продуктів;

виносними баками, що щільно закриваються, для нечистот (для неканалізованих будівель і споруд);

резервним штучним освітленням (електричними ліхтарями, свічками, гасовими лампами тощо);

первинними засобами пожежогасіння (відповідно до встановлених норм для приміщень відповідного функціонального призначення);

засобами надання медичної допомоги;

засобами зв’язку та оповіщення (телефоном, радіоприймачем);

шанцевим інструментом (лопатами штиковими та совковими, ломами, сокирами, пилками-ножівками по дереву, по металу тощо).

за можливості найпростіші укриття забезпечуються додатковим обладнанням, інструментами та інвентарем відповідно до норм, установлених для захисних споруд.

"Для найпростіших укриттів не визначені нормативи щодо площі укриття на 1 людину. Дітей до 11 років слід розміщувати в укритті окремо від інших вікових груп. Якщо неможливо забезпечити приміщення заздалегідь підготовленими місцями для сидіння та лежання, необхідно розраховувати спроможність з площі на 1 людину в 1 м2", – зазначає Горбачов.

Відповідність приміщень мінімальним безпековим вимогам визначатиме спеціальна комісія, яка й видаватиме дозвіл на його використанні.Зокрема, і дозвіл на початок очного навчання.

Як повідомив міністр освіти і науки, із вересня у школах Польщі навчатимуться 400 тис. українських дітей.