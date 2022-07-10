З вересня у школах Польщі навчатимуться 400 тис. українських дітей, - міністр освіти і науки
Школи у Польщі прийняли 200 тисяч українських дітей. Очікується, що з нового навчального року приєднаються ще 200 тисяч
Про це пише Європейська правда з посиланням на інтерв'ю міністра освіти і науки Польщі Пшемислава Чарнека.
"Ми прийняли 200 тисяч (українських дітей), з них 160 тисяч – у школи і 40 тисяч – в дитсадки. За нашими оцінками, ще 200 тисяч можуть приєднатися з 1 вересня. Кінця війни в Україні не видно, тому, природно, ті діти, які тут, напевно, залишаться, і приїдуть ще", - сказав міністр.
Міністр зазначив, що система освіти у Польщі еластична, тому країна готова приймати українських дітей.
"Але в Україні також буде дистанційне навчання – ймовірно, велика частина дітей, які перебувають у Польщі, захочуть залишитися за комп’ютерами і продовжувати навчатися з однолітками дистанційно", - додав він.
За словами Пшемислава Чарнека, міністерство запропонувало створити українські класи в польських школах і викладати в них переважно польську мову, що, за його словами, дало можливість увійти в новий навчальний рік на належному освітньому рівні.
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