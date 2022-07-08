Батьки зможуть оформляти дозволи на виїзд дітей за кордон у Дії

Про це мова у відповідному законопроєкті , який сьогодні, 8 липня, 301-м голосом ухвалила Верховна Рада. Йдеться про те, щоби спростити вирішення батьками питань тимчасового виїзду дітей за межі України.

"Оформлення згоди батьків виключно через нотаріальне засвідчення справжності підпису на відповідній заяві потребує зусиль, коштів та часу. В сучасних умовах для мінімізації незручностей та пришвидшення відповідних процесів цілком обґрунтованим є забезпечення можливості надання такої згоди в електронній формі з використанням електронного підпису".

Законопроєкт дає можливість кожному із батьків через "Дію" надавати згоду на тимчасовий виїзд за кордон дитини, яка не досягла 16 років, у супроводі другого з батьків. Раніше для оформлення виїзду дитини до 16 років за кордон з одним із батьків, другому необхідно було отримати нотаріально засвідчену письмову згоду.

22 червня Дія отримала першу нагороду у рамках міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022".

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