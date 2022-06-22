Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як зазначає Федоров, бренд "Дія" відзначили бронзовою статуеткою в категорії Creative Business Transformation.

"Дякую нашій команді та Fedoriv Agency. Тепер офіційно креативна цифрова країна!" - коментує міністр.

Нагадаємо, бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022" у двох номінаціях

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