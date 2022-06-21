Дія потрапила у шортлист міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022"
Бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022" у двох номінаціях
Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Як повідомляє Федоров, Дію було номіновано у двох категоріях — Service Design та Experience Transformation.
"Дякую своїй команді та Fedoriv Agency. Продовжуємо формувати бренд цифрової України у світі", - коментує Федоров.
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