Дія потрапила у шортлист міжнародного фестивалю креативників "Каннські леви 2022"

Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як повідомляє Федоров, Дію було номіновано у двох категоріях — Service Design та Experience Transformation.

"Дякую своїй команді та Fedoriv Agency. Продовжуємо формувати бренд цифрової України у світі", - коментує Федоров.

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