Про це пише Washington Post з посиланням на американську розвідку.

Газета не називає імені цієї людини, але зазначає, що вона висловила Путіну стурбованість неефективним управлінням військовими діями та помилками, допущеними російським військовим керівництвом.

"З початком окупації ми спостерігаємо зростаючу тривогу з боку низки наближених Путіна. За нашими оцінками, вони особливо незадоволені недавніми російськими втратами, помилковим курсом та численними військовими промахами", - заявило джерело в розвідці.

Прессекретар Путіна у розмові з Washington Post визнав, що серед російського керівництва були розбіжності щодо війни, але заявив, що вони є "частиною звичайного робочого процесу". "Це не ознака будь-якого розколу", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Кадиров і Пригожин публічно висловились про помилки в ході війни в Україні, чим підірвали авторитет Путіна, - ISW

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