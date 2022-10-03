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Головна війна з Росією Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW

Кадиров і Пригожин публічно підірвали авторитет Путіна, - ISW

3 жовтня, 2022 понедiлок
08:36
війна з Росією Путін

Чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 2 жовтня.

Експерти наголошують, що федеральні канали та підконтрольні Кремлю блогери були вимушені давати Кадирову і Пригожину відсіч.

Так, на тлі поразки росіян в Лимані Кадиров звинуватив військове командування РФ в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації. Він також сказав, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. 

Своєю чергою Пригожин повторив критику Кадирова.

Аналітики зауважили, що Захід сконцентрувався на ядерній загрозі, яку озвучив Кадиров, але ці заяви були важливими з іншої причини. Вони розбили спроби Кремля пом’якшити наслідки поразки.

"Їхні заяви 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали наратив Кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана. До заяви Кадирова федеральні ЗМІ переважно висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова - Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування", – йдеться у звіті.

Як наголошується, виступ ексзаступника командувача Південного військового округу РФ Андрія Гурульова, котрий почав звинувачувати вище військове командування у поразці в Лимані, кремлівським пропагандистам довелося зірвати.

А заяви Кадирова та Пригожина публічно підривають авторитет Путіна, хоча це може бути зроблено ненавмисно, додають експерти.

"Путін, ймовірно, відповідальний за рішення не тільки не посилювати Лиман, але й намагатися його утримати – факти, які, ймовірно, відомі принаймні кільком людям із його найближчого оточення. Таким чином, прямий напад Кадирова на (генерал-полковника Олександра) Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні. Путін і його рупори були вкрай небагатослівними щодо діяльності військових командувачів або їхніх замін, що робить заяву Кадирова та її відлуння Пригожина особливо помітними", – пише Інститут.

Припускається, що Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти Кадиров і Пригожин.

"Цьому дали відсіч підконтрольні Кремлю голоси й мілблогери … Федеральні телеканали охарактеризували заяви Кадирова проти Лапіна як "досить різкі", а мілблогери стверджували, що російське МО несе більшу відповідальність за поразку, кажучи, що Лапін не командував Лиманським гарнізоном", – сказали аналітики.

  • 1 жовтня українські військові підняли прапор України на в'їзді до міста Лиман в Донецькій області. Тоді ж міністерство оборони Росії заявило, що російські окупанти відступили з міста через загрозу оточення.
  • 2 жовтня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що чекає початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана.
  • Станом на 2 жовтня ЗСУ повністю зачистили Лиман від росіян.

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Росія
Володимир Путін
Рамзан Кадиров
Донеччина
окупанти
Вагнергейт
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