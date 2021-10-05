Отримували щомісяця понад 6 млн грн: у Вінниці "call-центр" виманював гроші у громадян
СБУ заблокувала у Вінниці масштабну схему заволодіння коштами громадян через роботу підпільного "call-центру"
Про це передає пресслужба СБУ.
За даними слідства, вінничанин орендував у центрі міста офісне приміщення і облаштував у ньому роботу "call-центру". Для нелегальної діяльності зловмисник залучив 25 працівників – безробітних місцевих мешканців.
"Оператори" представлялися працівниками служби безпеки банківських установ чи правоохоронних органів і виманювали у громадян їхні персональні дані.
"Тих, хто виявився не надто довірливим, спонукали самостійно переказати кошти на "резервний" рахунок. Після цього гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і переводили у готівку", - йдеться в повідомленні.
Нелегальний "бізнес" проіснував понад 4 місяці, а його щомісячний обіг перевищував 6 млн грн.
У ході обшуку в приміщенні "call-центру" правоохоронці виявили:
- майже 100 одиниць комп’ютерної техніки і телекомунікаційного обладнання;
- чорнові записи із даними банківських платіжних карток та документацію із доказами протиправної діяльності.
Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України триває слідство для притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправних дій.
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